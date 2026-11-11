Irán declara «terroristas» a la Armada y F. Aérea Argentina

La medida gubernamental incluye a las Fuerzas Armadas Argentinas en la lista negra y califica formalmente a la Armada y a la Fuerza Aérea como organizaciones terroristas, generando una tensa situación diplomática y regional. Esta decisión se produce en un contexto donde medios internacionales y locales, entre ellos France 24, Perfil, MinutoUno y GN Noticias, informan sobre las amenazas y la inclusión en listas de terrorismo, mientras el Ministerio de Defensa argentino respondió con un posteo de carácter sugestivo.

Los reportes actuales no detallan cuáles serán las siguientes medidas diplomáticas o de seguridad que adoptarán ambos gobiernos ante este escenario de creciente tirantez bilateral.