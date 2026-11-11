Irán declara «terroristas» a la Armada y F. Aérea Argentina
Irán declaró terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea de Argentina, desatando una escalada.
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El resumen
La medida gubernamental incluye a las Fuerzas Armadas Argentinas en la lista negra y califica formalmente a la Armada y a la Fuerza Aérea como organizaciones terroristas, generando una tensa situación diplomática y regional. Esta decisión se produce en un contexto donde medios internacionales y locales, entre ellos France 24, Perfil, MinutoUno y GN Noticias, informan sobre las amenazas y la inclusión en listas de terrorismo, mientras el Ministerio de Defensa argentino respondió con un posteo de carácter sugestivo.
Los reportes actuales no detallan cuáles serán las siguientes medidas diplomáticas o de seguridad que adoptarán ambos gobiernos ante este escenario de creciente tirantez bilateral.
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Cobertura (5)
- El Gobierno de Irán incluyó a las Fuerzas Armadas Argentinas en su lista negra GN Noticias · hace 1 h
- Irán amenaza a la Argentina: la escalada que despierta viejos miedos Perfil · hace 1 h
- Sugestivo posteo del Ministerio de Defensa tras la declaración iraní contra la Armada y la Fuerza Aérea MinutoUno · hace 1 h
- Irán designa como "terroristas" a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina France 24 · hace 1 h
- Irán declara «terroristas» a la Armada y F. Aérea Argentina AlMomento.net · hace 1 h
Respuestas rápidas
¿Qué fuerzas argentinas fueron designadas como terroristas por Irán?
La Armada y la Fuerza Aérea de Argentina, además de las Fuerzas Armadas en general.
¿Cómo respondió el gobierno argentino a la declaración de Irán?
El Ministerio de Defensa realizó un posteo sugestivo tras la medida iraní.
¿Qué medios informaron sobre esta escalada?
La cobertura incluye a France 24, Perfil, MinutoUno, GN Noticias y AlMomento.net.
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