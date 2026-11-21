Max Verstappen resultó con la mano ganadora en la Qualy de Las Vegas
Max Verstappen hereda la pole del GP de Las Vegas 2026 tras una penalización al italiano Kimi Antonelli.
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Cobertura (7)
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El resumen
Qué ha ocurrido en la sesión de clasificación
La sesión de clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 dejó un giro estratégico en la parrilla de salida. El piloto italiano Kimi Antonelli, flamante campeón del Mundial de Fórmula Uno con Mercedes, marcó el tiempo más veloz de la noche en el circuito urbano al detener el cronómetro en un minuto, 33 segundos y 893 milésimas. Sin embargo, Antonelli arrastraba una sanción de cinco puestos en la parrilla debido al cambio de componentes en su unidad de potencia y motor, lo que permitió al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) heredar oficialmente la primera posición de salida para la carrera.
Contexto y datos clave de la Qualy
La jornada estuvo marcada por condiciones técnicas complejas y múltiples sanciones previas que afectaron a la grilla. Verstappen, quien ya sabe lo que es ganar en este trazado tras sus victorias en 2023 y 2025, logró el segundo mejor registro de la clasificación y firmó una pole sin rebufo que consolida sus opciones de victoria. Por su parte, el británico George Russell (Mercedes), que había dominado los entrenamientos libres, finalizó tercero y acompañará a Verstappen en la primera línea, mientras que Antonelli arrancará desde la sexta plaza tras aplicar su penalización.
Qué vigilar a continuación en el Gran Premio
- La salida en primera fila: La posición de privilegio de Max Verstappen escoltado por George Russell en el arranque del circuito urbano de Las Vegas.
- La remontada de Antonelli: El ritmo de carrera que podrá desplegar el italiano Kimi Antonelli desde la sexta posición tras cumplir su sanción de motor.
- El rendimiento de los monoplazas: El comportamiento de las escuderías en un trazado exigente marcado por la gestión de neumáticos y las unidades de potencia.
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Respuestas rápidas
¿Qué pasó en la clasificación del GP de Las Vegas?
Kimi Antonelli registró el tiempo más rápido en la sesión, pero heredó una penalización de cinco puestos por cambiar el motor, cediendo la pole position al neerlandés Max Verstappen.
¿Por qué es tendencia Max Verstappen en Las Vegas?
Porque el piloto de Red Bull heredó el primer lugar de la parrilla de salida para la carrera tras la sanción aplicada a Antonelli, sumando su primera pole en este circuito urbano.
¿Cuándo y dónde se disputa este evento de la Fórmula 1?
La actividad se desarrolla en el circuito urbano de Las Vegas, correspondiente a la vigesimoprimera cita del Mundial de Fórmula Uno.
¿Qué posición ocupará Kimi Antonelli en la salida?
Aunque el piloto italiano de Mercedes marcó el mejor tiempo en la pista, arrancará desde la sexta posición de la grilla debido a su sanción técnica.
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