Qué ha ocurrido en la sesión de clasificación

La sesión de clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 dejó un giro estratégico en la parrilla de salida. El piloto italiano Kimi Antonelli, flamante campeón del Mundial de Fórmula Uno con Mercedes, marcó el tiempo más veloz de la noche en el circuito urbano al detener el cronómetro en un minuto, 33 segundos y 893 milésimas. Sin embargo, Antonelli arrastraba una sanción de cinco puestos en la parrilla debido al cambio de componentes en su unidad de potencia y motor, lo que permitió al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) heredar oficialmente la primera posición de salida para la carrera.

Contexto y datos clave de la Qualy

La jornada estuvo marcada por condiciones técnicas complejas y múltiples sanciones previas que afectaron a la grilla. Verstappen, quien ya sabe lo que es ganar en este trazado tras sus victorias en 2023 y 2025, logró el segundo mejor registro de la clasificación y firmó una pole sin rebufo que consolida sus opciones de victoria. Por su parte, el británico George Russell (Mercedes), que había dominado los entrenamientos libres, finalizó tercero y acompañará a Verstappen en la primera línea, mientras que Antonelli arrancará desde la sexta plaza tras aplicar su penalización.

Qué vigilar a continuación en el Gran Premio