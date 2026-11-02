José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirman su separación: 'Tomamos la decisión de separarnos con mucho amor'

La decisión de separarse fue anunciada formalmente por la pareja tras diversos rumores, señalando que la ruptura se tomó con mucho amor, lo cual ha provocado múltiples reacciones en el entorno familiar. Medios como Infobae, El Heraldo de México, Las Estrellas, N+, Univision y HOLA han dado seguimiento al tema, destacando la postura de Victoria Ruffo, quien exigió el cuidado de su nieta tras enterarse de la situación, además de perfilar antecedentes sobre la expareja.

La cobertura actual deja abierta la interrogante sobre los detalles específicos y los motivos detrás de la separación, mientras la audiencia sigue atenta a las declaraciones de los involucrados.