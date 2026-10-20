Antonio Grimau: el “sueño del pibe”, las pasiones que marcaron su vida y por qué no pensaba en retirarse

A los 82 años falleció el actor Antonio Grimau, una figura reconocida del cine, el teatro y la televisión que continuaba activo en su carrera artística. La cobertura periodística se centra en el adiós al intérprete, detallando su trayectoria, sus trabajos en producciones escénicas y televisivas, y los problemas de salud que atravesó en sus últimos días, incluyendo una llamada reciente para renunciar a una obra de teatro y las declaraciones de colegas como Arturo Puig sobre sus momentos finales.

Diversos medios y figuras del espectáculo, entre ellos Susana Giménez y Cristina Alberó, expresaron su dolor y recordaron momentos compartidos con el actor a través de mensajes públicos y recuerdos de sus colaboraciones profesionales. Los artículos también repasan episodios personales marcados por su vida familiar, las pasiones que cultivó y el impacto que dejó la trágica muerte de su hijo Lucas, un suceso que lo afectó profundamente según recuerdan las publicaciones.

Actualmente, la cobertura refleja el desarrollo de su velatorio con la presencia de colegas, amigos y seres queridos, sin que los reportes detallen mayores anuncios sobre homenajes oficiales futuros.