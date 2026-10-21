Bobby Pulido, el icono de la música tejana que amenaza el terreno ganado por Trump en la frontera: “Si no yo, ¿quién?”
El icónico cantante de música tejana Bobby Pulido deja los escenarios para competir como candidato demócrata en Texas.
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Respuestas rápidas
¿Qué cargo busca ocupar Bobby Pulido?
Busca representar como candidato demócrata al distrito 15 de Texas en el Congreso.
¿Cuáles son los temas centrales de su propuesta?
La cobertura señala que abarca temas sobre migración, salud y costo de vida.
¿Qué medios cubren este acontecimiento?
Incluye reportes de EL PAÍS, El Imparcial, W Radio México, Récord y El Mañana de Reynosa.
El resumen
Medios como EL PAÍS, El Imparcial y W Radio México detallan que esta transición busca disputar el terreno político ganado por Donald Trump en la zona fronteriza, enfocándose en propuestas sobre migración, salud y el costo de vida. La interrogante central que plantea el desarrollo de esta campaña electoral sigue abierta sobre el impacto real que tendrá su figura pública en las urnas.
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Cobertura (5)
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- De cantante texano a candidato demócrata, Bobby Pulido busca representar al distrito 15 de Texas con propuestas sobre migración, salud y costo de vida El Imparcial · hace 6 h
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- Bobby Pulido, el icono de la música tejana que amenaza el terreno ganado por Trump en la frontera: “Si no yo, ¿quién?” EL PAÍS · hace 6 h
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