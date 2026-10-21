Bobby Pulido, el icono de la música tejana que amenaza el terreno ganado por Trump en la frontera: “Si no yo, ¿quién?”

Medios como EL PAÍS, El Imparcial y W Radio México detallan que esta transición busca disputar el terreno político ganado por Donald Trump en la zona fronteriza, enfocándose en propuestas sobre migración, salud y el costo de vida. La interrogante central que plantea el desarrollo de esta campaña electoral sigue abierta sobre el impacto real que tendrá su figura pública en las urnas.