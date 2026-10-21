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A Courtois lo expulsaron del grupo de WhatsApp de Bélgica

El portero belga Thibaut Courtois fue expulsado del grupo de WhatsApp de la selección de Bélgica

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El resumen

Según Yahoo, esta información fue revelada por el propio Courtois, quien habló sobre los detalles de su expulsión. La noticia fue confirmada por varios medios, incluyendo Mundo Deportivo y El Debate, quienes coincidieron en que Courtois había sido expulsado del grupo de WhatsApp.

Europa Press también informó sobre la declaración de Courtois, donde afirmó que fue expulsado del grupo. No hay contradicciones reportadas entre los medios sobre este hecho.

Actualmente, se conoce que Courtois fue expulsado del grupo de WhatsApp de la selección belga.

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Respuestas rápidas

¿Quién fue expulsado del grupo de WhatsApp de Bélgica?

Thibaut Courtois

¿Cuándo se supo de la expulsión de Courtois?

El 21 de octubre de 2026

¿Quién informó sobre la expulsión de Courtois?

Varios medios, incluyendo Yahoo, Mundo Deportivo, El Debate y Europa Press

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