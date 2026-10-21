A Courtois lo expulsaron del grupo de WhatsApp de Bélgica

Según Yahoo, esta información fue revelada por el propio Courtois, quien habló sobre los detalles de su expulsión. La noticia fue confirmada por varios medios, incluyendo Mundo Deportivo y El Debate, quienes coincidieron en que Courtois había sido expulsado del grupo de WhatsApp.

Europa Press también informó sobre la declaración de Courtois, donde afirmó que fue expulsado del grupo. No hay contradicciones reportadas entre los medios sobre este hecho.

Actualmente, se conoce que Courtois fue expulsado del grupo de WhatsApp de la selección belga.