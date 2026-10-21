Nico Paz fue figura en la histórica goleada del Como en la Champions League

El resultado del encuentro dejó un marcador de cuatro a uno a favor del Como frente al Manchester United en la Liga de Campeones, marcando una derrota que los medios califican como inaceptable para el conjunto inglés. Tras el partido, el director técnico del Manchester United ofreció disculpas por el resultado y respondió a las críticas realizadas por Bruno Fernandes.

La cobertura destaca la actuación sobresaliente de Nico Paz como figura del encuentro, comparando su desempeño con una hazaña lograda por Lionel Messi ante el Bayern Múnich diecisiete años atrás. La situación actual profundiza la crisis del Manchester United, mientras que el Como celebra una victoria histórica en su participación en el torneo europeo.