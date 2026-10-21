¿Qué lesión sufrió? Barcelona confirma el tiempo de baja de Dani Olmo
Dani Olmo estará un mes de baja por lesión y se pierde el esperado Clásico ante el Real Madrid.
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El resumen
El Barcelona sufre un nuevo revés tras confirmarse que Dani Olmo estará un mes de baja, lo que lo margina del partido ante el Real Madrid a solo cuatro días del encuentro. Esta baja se suma a una lista de ausencias que complica los planes del técnico Hansi Flick.
La situación genera alarma en el club azulgrana, ya que la ausencia de Olmo representa un golpe significativo para el esquema del equipo en un momento crucial de la temporada. Medios como Yahoo, Sports Illustrated, MARCA, ESPN Deportes, DIEZ.HN y SPORT han seguido de cerca la confirmación oficial del tiempo de recuperación y el impacto de esta baja.
El futuro inmediato del equipo depende de cómo el cuerpo técnico reorganice la alineación ante las múltiples lesiones acumuladas en el plantel, mientras la cobertura sigue atenta a los próximos movimientos de Flick de cara al enfrentamiento contra el Real Madrid.
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Cobertura (7)
- Tras Olmo, un nuevo golpe trastoca los planes de Flick antes del Clásico Yahoo · hace 22 h
- Dani Olmo estará un mes de baja y se pierde el Clásico Yahoo · hace 22 h
- Se encienden las alarmas en el Barcelona: se lesionó Dani Olmo Sports Illustrated · hace 22 h
- Mazazo para Dani Olmo MARCA · hace 22 h
- Olmo cae y Barcelona tiene 5 lesionados a 4 días de Real Madrid ESPN Deportes · hace 22 h
- ¿Qué lesión sufrió? Barcelona confirma el tiempo de baja de Dani Olmo DIEZ.HN · hace 22 h
- La baja de Olmo mueve el tablero de Flick SPORT · hace 22 h
Respuestas rápidas
¿Cuánto tiempo estará de baja Dani Olmo?
Estará un mes de baja.
¿Qué partido se pierde Dani Olmo?
Se pierde el Clásico contra el Real Madrid.
¿Cuántos lesionados tiene el Barcelona según los reportes?
La cobertura señala que el Barcelona cuenta con cinco jugadores lesionados a pocos días del encuentro.
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