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‘Glee’ vuelve a la pantalla 11 años después de su final: los detalles del reboot

Doce años después de su último episodio, la serie Glee regresa a la pantalla con un reboot confirmado por Disney.

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  • Clave informativa: ‘Glee’ vuelve a la pantalla 11 años después de su final: los detalles del reboot
  • Punto central: Doce años después de su último episodio, la serie Glee regresa a la pantalla con un reboot confirmado por Disney.
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El resumen

11 años después de su final emitido en 2015, la serie Glee tendrá una nueva temporada en la televisión y plataformas de streaming. Disney ha confirmado la producción de este reboot que se transmitirá a través de Disney+ y Hulu. La cobertura señala que Ryan Murphy ya tiene el guion listo para esta nueva etapa de la producción musical.

Entre los detalles reportados destaca la confirmación del regreso de Lea Michele para retomar su papel como Rachel Berry. Medios especializados como The Hollywood Reporter, Infobae, CNN en Español y Milenio han documentado el anuncio oficial del proyecto. La información publicada varía respecto al manejo previo de la producción, ya que se indica que Disney encargó el cancionero antes de cerrar acuerdos con las estrellas del elenco original.

Las notas también abordan la expectativa de si este relanzamiento logrará revivir el modelo musical de la franquicia. La cobertura actual no especifica las fechas exactas de estreno ni qué otros actores además de Lea Michele formarán parte del reparto definitivo en esta nueva temporada.

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Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇧🇷 Portugues8.2 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 21 oct, 21:09 UTC
🇧🇷 Portugues 21 oct, 12:58 UTC · Folha de S.Paulo
🇬🇧 Ingles 21 oct, 18:41 UTC · Deadline

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

Respuestas rápidas

¿Cuándo se estrena el reboot de Glee?

Los titulares actuales no especifican la fecha de estreno de la nueva temporada.

¿Qué actores están confirmados para el regreso?

Lea Michele está confirmada para regresar en su papel de Rachel Berry; la cobertura no detalla qué otros actores volverán.

¿En dónde se podrá ver la nueva temporada?

El proyecto ha sido confirmado para transmitirse a través de las plataformas Disney+ y Hulu.

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Glee Disney+ Lea Michele Hulu Ryan Murphy

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