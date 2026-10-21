‘Glee’ vuelve a la pantalla 11 años después de su final: los detalles del reboot

11 años después de su final emitido en 2015, la serie Glee tendrá una nueva temporada en la televisión y plataformas de streaming. Disney ha confirmado la producción de este reboot que se transmitirá a través de Disney+ y Hulu. La cobertura señala que Ryan Murphy ya tiene el guion listo para esta nueva etapa de la producción musical.

Entre los detalles reportados destaca la confirmación del regreso de Lea Michele para retomar su papel como Rachel Berry. Medios especializados como The Hollywood Reporter, Infobae, CNN en Español y Milenio han documentado el anuncio oficial del proyecto. La información publicada varía respecto al manejo previo de la producción, ya que se indica que Disney encargó el cancionero antes de cerrar acuerdos con las estrellas del elenco original.

Las notas también abordan la expectativa de si este relanzamiento logrará revivir el modelo musical de la franquicia. La cobertura actual no especifica las fechas exactas de estreno ni qué otros actores además de Lea Michele formarán parte del reparto definitivo en esta nueva temporada.