76ers ganan en MSG: Qué debes saber del debut de LeBron
LeBron James inicia su temporada número 24 en la NBA con un triunfo de los 76ers sobre los Knicks en Nueva York.
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El resumen
14 puntos anotó LeBron James en su debut triunfal con los 76ers de Filadelfia, quienes vencieron 106-100 a los campeones Knicks en el Madison Square Garden. La cobertura de AP News, Chicago Tribune, Sports Illustrated, Yahoo y Telemundo Miami registra que este encuentro marca el inicio de la vigésima cuarta temporada en la carrera de James en la NBA y su primera etapa con la nueva franquicia, en la cual busca obtener un campeonato con su cuarto equipo distinto.
Los aficionados de los Knicks y los seguidores de los 76ers se ven directamente involucrados en el arranque de esta nueva etapa competitiva, que también incluye la participación de Brown en el marcador conjunto que superó a los campeones defensores en su propia casa. Los próximos encuentros de los 76ers y el desempeño continuo de LeBron James en su año 24 dentro de la liga definirán el rumbo del equipo en la temporada.
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Cobertura (7)
- LeBron James inicia su año 24 en la NBA con Filadelfia: su carrera en números Telemundo Miami (51) · hace 8 h
- LeBron James encara a fanáticos de Knicks y anota 14 puntos en debut triunfal con 76ers Chicago Tribune · hace 8 h
- LeBron James comienza nueva aventura en Filadelfia con triunfo y amarga la fiesta de los campeones Yahoo · hace 8 h
- LeBron James inicia su 24ta temporada en Nueva York cuando sus 76ers visiten a los Knicks Chicago Tribune · hace 8 h
- LeBron James inicia su año 24 en la NBA con Filadelfia y persigue un 4to título con 4 franquicias Chicago Tribune · hace 8 h
- LeBron James debuta con los 76ers con victoria sobre los campeones Knicks Sports Illustrated · hace 8 h
- En primer juego de 76ers con LeBron y Brown superan 106-100 a Knicks campeones NBA AP News · hace 8 h
Respuestas rápidas
¿Cuántos puntos anotó LeBron James en su debut?
Anotó 14 puntos en su primer encuentro con los 76ers.
¿Contra qué equipo jugaron los 76ers?
Jugaron contra los Knicks de Nueva York.
¿Cuál es la temporada número que disputa LeBron James?
Disputa su temporada número 24 en la NBA.
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