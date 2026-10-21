76ers ganan en MSG: Qué debes saber del debut de LeBron

14 puntos anotó LeBron James en su debut triunfal con los 76ers de Filadelfia, quienes vencieron 106-100 a los campeones Knicks en el Madison Square Garden. La cobertura de AP News, Chicago Tribune, Sports Illustrated, Yahoo y Telemundo Miami registra que este encuentro marca el inicio de la vigésima cuarta temporada en la carrera de James en la NBA y su primera etapa con la nueva franquicia, en la cual busca obtener un campeonato con su cuarto equipo distinto.

Los aficionados de los Knicks y los seguidores de los 76ers se ven directamente involucrados en el arranque de esta nueva etapa competitiva, que también incluye la participación de Brown en el marcador conjunto que superó a los campeones defensores en su propia casa. Los próximos encuentros de los 76ers y el desempeño continuo de LeBron James en su año 24 dentro de la liga definirán el rumbo del equipo en la temporada.