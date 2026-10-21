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76ers ganan en MSG: Qué debes saber del debut de LeBron

LeBron James inicia su temporada número 24 en la NBA con un triunfo de los 76ers sobre los Knicks en Nueva York.

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El resumen

14 puntos anotó LeBron James en su debut triunfal con los 76ers de Filadelfia, quienes vencieron 106-100 a los campeones Knicks en el Madison Square Garden. La cobertura de AP News, Chicago Tribune, Sports Illustrated, Yahoo y Telemundo Miami registra que este encuentro marca el inicio de la vigésima cuarta temporada en la carrera de James en la NBA y su primera etapa con la nueva franquicia, en la cual busca obtener un campeonato con su cuarto equipo distinto.

Los aficionados de los Knicks y los seguidores de los 76ers se ven directamente involucrados en el arranque de esta nueva etapa competitiva, que también incluye la participación de Brown en el marcador conjunto que superó a los campeones defensores en su propia casa. Los próximos encuentros de los 76ers y el desempeño continuo de LeBron James en su año 24 dentro de la liga definirán el rumbo del equipo en la temporada.

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Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Cuántos puntos anotó LeBron James en su debut?

Anotó 14 puntos en su primer encuentro con los 76ers.

¿Contra qué equipo jugaron los 76ers?

Jugaron contra los Knicks de Nueva York.

¿Cuál es la temporada número que disputa LeBron James?

Disputa su temporada número 24 en la NBA.

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