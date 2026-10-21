Courtois y el Balón de Oro: “Lamine hizo un Mundial algo peor que Mbappé”

Según la cobertura de medios especializados como Diario AS, BeSoccer y DIEZ.HN, el arquero también comparó el rendimiento mundialista entre Mbappé y Lamine Yamal, señalando que este último realizó un torneo algo inferior, al tiempo que abordó la percepción de Mbappé sobre su propio apodo. Paralelamente, la información recogida por Yahoo y Mundo Deportivo incorpora otras perspectivas sobre la posición de las estrellas actuales frente a leyendas históricas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

El desarrollo de esta controversia deja abierta la incógnita sobre cómo estas valoraciones influirán en las votaciones definitivas y en la percepción pública de los candidatos al prestigioso premio en las próximas semanas.