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PSG confirma grave lesión que sufrió Kvaratskhelia ante Barcelona

El PSG confirma una grave lesión de ligamento cruzado en Kvaratskhelia tras el duelo contra el Barcelona.

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Cobertura (9)

🌍 Propagación entre idiomas

Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇩🇪 Aleman4.8 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 21 oct, 14:09 UTC
🇩🇪 Aleman 21 oct, 09:23 UTC · Transfermarkt
🇮🇹 Italiano 21 oct, 09:37 UTC · Il Fatto Quotidiano
🇫🇷 Frances 21 oct, 12:30 UTC · RMC Sport

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

El resumen

El Paris Saint-Germain confirmó la grave lesión que sufrió Kvaratskhelia durante el partido frente al Barcelona, la cual requiere cirugía por una rotura de ligamento cruzado anterior. La situación se agrava con las lesiones de Dembélé y Marquinhos, quienes presentan desgarros, y la sustitución prematura de Olmo en el mismo encuentro.

La cobertura de diversos medios destaca el impacto de esta baja en el fútbol, mencionando que el jugador es candidato al Balón de Oro. Asimismo, la situación generó reacciones públicas de figuras como Luis Enrique, quien apeló a la mentalidad y actitud del equipo, y mensajes de apoyo por parte de Cristiano Ronaldo hacia Kvaratskhelia.

Los reportes actuales no detallan los tiempos estimados de recuperación para Kvaratskhelia ni para el resto de los jugadores afectados en el PSG y el Barcelona tras los incidentes del partido.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 54 min.

Respuestas rápidas

¿Qué lesión sufrió Kvaratskhelia?

Sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior que requiere cirugía, según la confirmación del PSG.

¿Qué otros jugadores resultaron afectados en el encuentro?

La cobertura señala que Dembélé y Marquinhos sufrieron desgarros, mientras que Olmo fue sustituido prematuramente.

¿Qué dijeron Luis Enrique y Cristiano Ronaldo?

Luis Enrique afirmó que la mentalidad y la actitud están en el ADN del equipo, y Cristiano Ronaldo mostró su apoyo a Kvaratskhelia con un mensaje.

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