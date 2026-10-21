PSG confirma grave lesión que sufrió Kvaratskhelia ante Barcelona

El Paris Saint-Germain confirmó la grave lesión que sufrió Kvaratskhelia durante el partido frente al Barcelona, la cual requiere cirugía por una rotura de ligamento cruzado anterior. La situación se agrava con las lesiones de Dembélé y Marquinhos, quienes presentan desgarros, y la sustitución prematura de Olmo en el mismo encuentro.

La cobertura de diversos medios destaca el impacto de esta baja en el fútbol, mencionando que el jugador es candidato al Balón de Oro. Asimismo, la situación generó reacciones públicas de figuras como Luis Enrique, quien apeló a la mentalidad y actitud del equipo, y mensajes de apoyo por parte de Cristiano Ronaldo hacia Kvaratskhelia.

Los reportes actuales no detallan los tiempos estimados de recuperación para Kvaratskhelia ni para el resto de los jugadores afectados en el PSG y el Barcelona tras los incidentes del partido.