Aerolíneas europeas y latinoamericanas recortan plazas y suben tarifas ante el alza del queroseno
El encarecimiento del combustible de aviación, que se ha duplicado en un año, obliga a recortar capacidad y anticipar subidas de hasta el 20% para el verano 2027.
Detectado · Actualizado
- Clave informativa: Aerolíneas europeas y latinoamericanas recortan plazas y suben tarifas ante el alza del queroseno
- Punto central: El encarecimiento del combustible de aviación, que se ha duplicado en un año, obliga a recortar capacidad y anticipar subidas de hasta el 20% para el verano 2027.
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El resumen
Contexto: el choque del queroseno y la respuesta del sector
El precio del combustible de aviación acumula una subida interanual superior al 80% tras el estallido del conflicto en Oriente Medio, pasando de unos 90 dólares el barril a principios de 2026 a picos cercanos a 200 dólares en octubre, según datos de IATA citados por Infobae y La Vanguardia. Aunque en las últimas semanas ha cedido hasta los 169 dólares, la volatilidad mantiene en alerta a las compañías, que tienen coberturas limitadas para el ejercicio 2027.
Recortes de capacidad y estrategias dispares de cobertura
Ryanair ha eliminado dos millones de plazas para el invierno y rebajado su objetivo de pasajeros para el año fiscal 2027 de 216 a 214 millones, según Infobae. Su presidente, Michael O'Leary, advirtió en Bruselas que la mayoría de aerolíneas europeas carecen de coberturas significativas para 2027 y que los billetes sufrirán "la mayor subida de la historia" en Europa, con incrementos de hasta el 20% para el próximo verano (La Vanguardia, Gaceta). En Latinoamérica, la capacidad de traslado del coste varía: Aeroméxico repercute entre el 75% y el 76% de la subida en tarifas, mientras Volaris y Viva Aerobús solo logran el 27% y el 20% respectivamente. El Grupo Abra (Avianca y Gol) cubrió el 44% de su consumo para el cuarto trimestre a 4,05 dólares el galón y alcanzó una recaptura comercial del 93%, pero aun así recortó capacidad: Avianca un 3% y Gol un 7% (Infobae).
- Ryanair: -2 millones de plazas invierno; objetivo 214 M pasajeros FY2027; cobertura 80% a 67 $/barril hasta marzo 2027, solo 15% después.
- Grupo Abra (Avianca/Gol): cobertura 44% Q4 a 4,05 $/gal; recaptura 93%; recortes Avianca -3%, Gol -7%.
- Aeroméxico: traslada 75-76% de la subida a tarifas.
- Volaris / Viva Aerobús: recaptura ~27% y ~20% respectivamente.
Escenario de incertidumbre y oferta premium
Pese a los recortes, EFE señala que las aerolíneas prevén aumentar las plazas un 5,5% en el verano recién concluido (abril-octubre) frente a 2025, con 192 millones de asientos vendidos, aunque en un escenario de "muy alta" incertidumbre. Expansión destaca que las compañías amplían su oferta premium para defender márgenes, mientras El Economista recoge que directivos como Kriete esperan una estabilización del precio del queroseno en seis meses.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- El precio del combustible de aviación se ha más que duplicado interanualmente (+80-90%) por la crisis de Oriente Medio.
- Las aerolíneas recortan capacidad (plazas y rutas) y anticipan subidas de tarifas significativas para verano 2027.
- Las coberturas de combustible (hedging) son limitadas para el ejercicio 2027, lo que expone a las compañías a la volatilidad del mercado spot.
Qué falta por confirmar
- ¿Se materializará la estabilización del precio del queroseno en el horizonte de seis meses que anticipan algunos directivos?
- ¿Hasta qué punto los recortes de capacidad anunciados (Ryanair, Grupo Abra) se extenderán a otras grandes aerolíneas europeas (Lufthansa, Air France, IAG) para el verano 2027?
|Medio
|Enfoque destacado
|Infobae
|Análisis comparado de recaptura de costes en Latam: Aeroméxico 75-76%, Volaris 27%, Viva 20%; Grupo Abra 93% pero recorta capacidad.
|Gaceta
|Detalle de coberturas de Ryanair: 80% a 67 $/barril hasta marzo 2027, solo 15% a 85 $/barril después, frente a spot al doble.
|EFE
|Dato macro: verano 2026 cerró con 192 M asientos (+4,4%), previsión +5,5% para siguiente verano pero con "muy alta" incertidumbre.
|Expansión
|Estrategia de ampliación de oferta premium para defender márgenes pese al encarecimiento del queroseno.
|El Economista
|Expectativa de estabilización del precio del queroseno en seis meses según directivos del sector.
Cobertura (6)
- Las aerolíneas anticipan una subida de precios y un recorte de plazas para el próximo verano El País ·
- Kriete espera que precio del combustible para aviones se estabilice en seis meses El Economista ·
- El queroseno caro recorta los planes de invierno de las aerolíneas europeas Bolsamania ·
- IATA: Subida del combustible amenaza rentabilidad de aerolíneas www.revistaeyn.com ·
- Las aerolíneas amplían su oferta 'premium' a pesar del precio del combustible Expansión ·
- Las aerolíneas anticipan una subida de precios y un recorte de plazas para el próximo verano EL PAÍS ·
Fuentes directas consultadas
- Los billetes de avión sufrirán la mayor subida de la historia en el 2027, según Ryanair lavanguardia.com · Contraste documental
- Por la suba del petróleo, aerolíneas de Europa y América Latina recortan rutas y asientos infobae.com · Contraste documental
- Las aerolíneas prevén aumentar las plazas un 5,5 %, aunque en un escenario de «muy alta» incertidumbre efe.com · Contraste documental
- Las aerolíneas anticipan una subida de precios y un recorte de plazas para el próximo verano elpais.com · Contraste documental
- Las aseguradoras preparan subidas de precios ante una crisis de inflación que tensiona sus cuentas abc.es · Contraste documental
- Ryanair alerta de un golpe histórico al bolsillo de los viajeros: vuelos hasta un 20% más caros en Europa gaceta.es · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 6 artículos indexados de esta tendencia.
Respuestas rápidas
¿Por qué suben tanto los billetes de avión para el verano 2027?
El combustible de aviación se ha encarecido más de un 80% interanual por la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Medio. Las aerolíneas tienen coberturas limitadas para 2027 y deben trasladar el coste a las tarifas; Ryanair prevé subidas de hasta el 20% en Europa.
¿Qué aerolíneas están recortando plazas y en qué medida?
Ryanair ha eliminado 2 millones de plazas para el invierno y redujo su objetivo anual a 214 millones de pasajeros. En Latinoamérica, Avianca recortó un 3% y Gol un 7% de su capacidad programada. Otras europeas podrían seguir el mismo camino.
¿Cómo afecta la cobertura de combustible (hedging) a cada compañía?
Ryanair tiene cubierto el 80% de sus necesidades a 67 $/barril hasta marzo 2027, pero solo el 15% después. Aeroméxico repercute 75-76% de la subida en tarifas; Volaris y Viva Aerobús solo 27% y 20%. El Grupo Abra cubrió el 44% del Q4 a 4,05 $/galón.
¿Qué recomiendan los directivos a los viajeros?
Michael O'Leary (Ryanair) aconseja reservar lo antes posible para el verano 2027, ya que los precios "van a dispararse". La incertidumbre macro sigue siendo "muy alta" según EFE, pese a que algunos directivos esperan estabilización del queroseno en seis meses.
¿Hay alguna aerolínea en situación crítica distinta a la subida de costes?
Sí, Plus Ultra ha suspendido sus rutas y afronta un ERE en noviembre de 2026 por una crisis financiera agudizada, según Hispaviación, un caso separado del choque generalizado del queroseno.
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