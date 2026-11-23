Contexto: el choque del queroseno y la respuesta del sector

El precio del combustible de aviación acumula una subida interanual superior al 80% tras el estallido del conflicto en Oriente Medio, pasando de unos 90 dólares el barril a principios de 2026 a picos cercanos a 200 dólares en octubre, según datos de IATA citados por Infobae y La Vanguardia. Aunque en las últimas semanas ha cedido hasta los 169 dólares, la volatilidad mantiene en alerta a las compañías, que tienen coberturas limitadas para el ejercicio 2027.

Recortes de capacidad y estrategias dispares de cobertura

Ryanair ha eliminado dos millones de plazas para el invierno y rebajado su objetivo de pasajeros para el año fiscal 2027 de 216 a 214 millones, según Infobae. Su presidente, Michael O'Leary, advirtió en Bruselas que la mayoría de aerolíneas europeas carecen de coberturas significativas para 2027 y que los billetes sufrirán "la mayor subida de la historia" en Europa, con incrementos de hasta el 20% para el próximo verano (La Vanguardia, Gaceta). En Latinoamérica, la capacidad de traslado del coste varía: Aeroméxico repercute entre el 75% y el 76% de la subida en tarifas, mientras Volaris y Viva Aerobús solo logran el 27% y el 20% respectivamente. El Grupo Abra (Avianca y Gol) cubrió el 44% de su consumo para el cuarto trimestre a 4,05 dólares el galón y alcanzó una recaptura comercial del 93%, pero aun así recortó capacidad: Avianca un 3% y Gol un 7% (Infobae).

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Ryanair: -2 millones de plazas invierno; objetivo 214 M pasajeros FY2027; cobertura 80% a 67 $/barril hasta marzo 2027, solo 15% después.

-2 millones de plazas invierno; objetivo 214 M pasajeros FY2027; cobertura 80% a 67 $/barril hasta marzo 2027, solo 15% después. Grupo Abra (Avianca/Gol): cobertura 44% Q4 a 4,05 $/gal; recaptura 93%; recortes Avianca -3%, Gol -7%.

cobertura 44% Q4 a 4,05 $/gal; recaptura 93%; recortes Avianca -3%, Gol -7%. Aeroméxico: traslada 75-76% de la subida a tarifas.

traslada 75-76% de la subida a tarifas. Volaris / Viva Aerobús: recaptura ~27% y ~20% respectivamente.

Escenario de incertidumbre y oferta premium

Pese a los recortes, EFE señala que las aerolíneas prevén aumentar las plazas un 5,5% en el verano recién concluido (abril-octubre) frente a 2025, con 192 millones de asientos vendidos, aunque en un escenario de "muy alta" incertidumbre. Expansión destaca que las compañías amplían su oferta premium para defender márgenes, mientras El Economista recoge que directivos como Kriete esperan una estabilización del precio del queroseno en seis meses.