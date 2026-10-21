Duras sanciones a la selección de Egipto por el polémico partido ante Argentina en el Mundial 2026

La FIFA aplicó severos castigos a la delegación de Egipto tras su eliminación frente a Argentina en el Mundial 2026. Las medidas punitivas se originaron por protestas, gestos y declaraciones posteriores al encuentro disputado entre ambas selecciones.

Los reportes detallan que el organismo rector del fútbol sancionó al director técnico de Egipto, a su asistente y a un jugador. Las penalizaciones responden específicamente a los reclamos del cuerpo técnico y a expresiones públicas que señalaban que el partido estaba amañado.

La situación mantiene a la selección egipcia bajo el foco mediático internacional tras las medidas disciplinarias oficiales anunciadas por la FIFA, mientras la cobertura continúa centrada en las repercusiones de estos castigos dentro del torneo.