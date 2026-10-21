Duras sanciones a la selección de Egipto por el polémico partido ante Argentina en el Mundial 2026
La FIFA impuso duras sanciones a la selección de Egipto tras el polémico partido ante Argentina en el Mundial 2026.
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Cobertura (7)
- FIFA sancionó al DT de Egipto por dichos contra Argentina AgenciaFe · hace 5 h
- Mundial 2026: la FIFA suspendió al DT de Egipto, a su asistente y a un jugador DameNoticias · hace 5 h
- La FIFA sancionó al DT de Egipto por sus gestos contra Argentina en el Mundial puntal.com.ar · hace 5 h
- Suspenden al entrenador de Egipto por decir que el juego contra Argentina estaba amañado Sopitas.com · hace 5 h
- Castigo ejemplar de la FIFA a Egipto Diario AS · hace 5 h
- La FIFA sancionó a tres integrantes de la delegación de Egipto por sus protestas tras la eliminación ante la Argentina La Nación · hace 5 h
- Duras sanciones a la selección de Egipto por el polémico partido ante Argentina en el Mundial 2026 CNN en Español · hace 5 h
El resumen
La FIFA aplicó severos castigos a la delegación de Egipto tras su eliminación frente a Argentina en el Mundial 2026. Las medidas punitivas se originaron por protestas, gestos y declaraciones posteriores al encuentro disputado entre ambas selecciones.
Los reportes detallan que el organismo rector del fútbol sancionó al director técnico de Egipto, a su asistente y a un jugador. Las penalizaciones responden específicamente a los reclamos del cuerpo técnico y a expresiones públicas que señalaban que el partido estaba amañado.
La situación mantiene a la selección egipcia bajo el foco mediático internacional tras las medidas disciplinarias oficiales anunciadas por la FIFA, mientras la cobertura continúa centrada en las repercusiones de estos castigos dentro del torneo.
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Respuestas rápidas
¿Quiénes fueron sancionados por la FIFA?
La FIFA sancionó al director técnico de Egipto, a su asistente y a un jugador de la delegación.
¿Cuál fue el motivo de las sanciones?
Las sanciones se debieron a los gestos, protestas y declaraciones realizadas tras la eliminación ante Argentina, incluyendo afirmaciones sobre un supuesto amaño del partido.
¿En qué contexto ocurrieron estos hechos?
Los hechos ocurrieron en el marco del Mundial 2026, tras el polémico partido entre las selecciones de Egipto y Argentina.
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