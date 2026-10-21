Maracanazo de Boca Juniors: Jugará la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla
Boca Juniors conquista el Maracaná y sella su pase a la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla.
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Cobertura (6)
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El resumen
Con un gol decisivo de Paredes en el Maracaná, Boca Juniors venció a Vasco y aseguró su clasificación a la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla, destacando medios como Revista Semana, La Nación y San Antonio Express-News. Tras este logro, la cobertura de ESPN Deportes abrió el debate sobre el historial de victorias del club en territorio brasileño, mientras que TyC Sports recogió las declaraciones del técnico Arruabarrena, quien elogió el esfuerzo y la mentalidad de su plantel para hacer historia.
El equipo se prepara ahora para disputar el encuentro definitivo en Barranquilla, con la misión de cerrar esta campaña internacional alzando el título de la Copa Sudamericana.
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Respuestas rápidas
¿Qué equipo clasificó a la final de la Copa Sudamericana?
Boca Juniors avanzó a la final tras vencer a Vasco en el Maracaná.
¿Quién anotó el gol decisivo?
Paredes marcó el tanto que le dio la victoria al conjunto argentino.
¿Dónde se jugará la final?
El partido definitivo se disputará en la ciudad de Barranquilla.
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