PSG presenta camiseta para partido de NFL entre Steelers y Saints en París

El Paris Saint-Germain ha presentado oficialmente una camiseta especial diseñada para conmemorar el próximo encuentro de la NFL en París que enfrentará a los Pittsburgh Steelers y a los New Orleans Saints. La cobertura periodística detalla diversas incidencias en torno al evento deportivo en la capital francesa.

Según medios como ESPN Deportes, el club parisino reveló la indumentaria especial, mientras que San Antonio Express-News reportó que los jugadores de los Saints asistieron a presenciar una victoria del PSG en la Liga de Campeones previa al partido de fútbol americano. Por otro lado, la seguridad ha sido un punto central; Chicago Tribune informó que la NFL confirmó un incremento en las medidas de protección para el duelo.

Asimismo, Hartford Courant indicó que los deportistas de los Saints buscarán evitar protestas durante su estancia, y Fox News recogió declaraciones críticas de la esposa de TJ Watt sobre la lógica de disputar este encuentro en territorio europeo. Las futuras coberturas mediáticas deberán dar seguimiento al desarrollo del partido de la NFL en París, así como a la aplicación de las medidas de seguridad anunciadas y la recepción de la indumentaria presentada por el Paris Saint-Germain.