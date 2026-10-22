Razón de angustia en Colombia: vea momento exacto de lesión de Díaz
Alarma en Colombia por la lesión de Luis Díaz tras jugar solo 20 minutos ante el Arsenal en la Champions League.
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El resumen
La jornada de la UEFA Champions League generó angustia en Colombia debido a la situación del jugador Luis Díaz, quien debió retirarse lesionado tras disputar únicamente 20 minutos del encuentro frente al Arsenal. Previamente al partido, el director técnico Vincent Kompany había expuesto las razones por las cuales el deportista no formó parte de la alineación titular, señalando que existían preocupaciones previas al respecto.
La cobertura de medios como Blu Radio, Revista Semana, Noticias RCN, ESPN Deportes, Boyaca Radio, El Tiempo y Futbolred detalla que la salida tempranera del futbolista encendió las alarmas tanto en su club como en la Selección. Un directivo del Bayern Múnich entregó un primer reporte sobre el estado físico del guajiro tras el incidente en el terreno de juego.
Las próximas actualizaciones de los equipos médicos y las declaraciones oficiales del club determinarán la gravedad de la dolencia y el tiempo estimado de recuperación para el atacante colombiano.
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Cobertura (8)
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- Razón de angustia en Colombia: vea momento exacto de lesión de Díaz Futbolred · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Qué le sucedió a Luis Díaz?
Se retiró lesionado tras jugar solo 20 minutos en el partido contra el Arsenal por la UEFA Champions League.
¿Qué dijeron los directivos y el técnico?
Vincent Kompany explicó las razones por las cuales inicialmente no fue titular debido a preocupaciones previas, y un directivo del Bayern Múnich entregó un primer parte sobre la lesión.
¿Qué medios cubren la noticia?
La información es reportada por medios como Blu Radio, Revista Semana, Noticias RCN, ESPN Deportes, Boyaca Radio, El Tiempo y Futbolred.
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