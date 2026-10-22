Razón de angustia en Colombia: vea momento exacto de lesión de Díaz

La jornada de la UEFA Champions League generó angustia en Colombia debido a la situación del jugador Luis Díaz, quien debió retirarse lesionado tras disputar únicamente 20 minutos del encuentro frente al Arsenal. Previamente al partido, el director técnico Vincent Kompany había expuesto las razones por las cuales el deportista no formó parte de la alineación titular, señalando que existían preocupaciones previas al respecto.

La cobertura de medios como Blu Radio, Revista Semana, Noticias RCN, ESPN Deportes, Boyaca Radio, El Tiempo y Futbolred detalla que la salida tempranera del futbolista encendió las alarmas tanto en su club como en la Selección. Un directivo del Bayern Múnich entregó un primer reporte sobre el estado físico del guajiro tras el incidente en el terreno de juego.

Las próximas actualizaciones de los equipos médicos y las declaraciones oficiales del club determinarán la gravedad de la dolencia y el tiempo estimado de recuperación para el atacante colombiano.