Atlético Mineiro sacó boleto a Barranquilla para final de Sudamericana

Atlético Mineiro asegura su pase a la final de la Copa Sudamericana tras definirse el cruce definitivo contra Boca.

Monitoreado a través de 5 fuentes independientes. Compara su aceleración en el radar general.

Índice de Velocidad: 14 pts Monitoreado a través de 5 fuentes independientes. Compara su aceleración en el radar general.

🌍 Propagación entre idiomas

Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇧🇷 Portugues — 6.2 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 22 oct, 06:09 UTC 🇧🇷 Portugues 21 oct, 23:55 UTC · CNN Brasil

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.