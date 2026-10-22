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Atlético Mineiro sacó boleto a Barranquilla para final de Sudamericana

Atlético Mineiro asegura su pase a la final de la Copa Sudamericana tras definirse el cruce definitivo contra Boca.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En su punto
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Cobertura (5)

🌍 Propagación entre idiomas

Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇧🇷 Portugues6.2 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 22 oct, 06:09 UTC
🇧🇷 Portugues 21 oct, 23:55 UTC · CNN Brasil

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

El resumen

Posteriormente, Futbolred e informes de France 24 detallaron que Atlético Mineiro sacó su boleto rumbo a Barranquilla, sede donde se disputará el encuentro definitorio por el título de la Copa Sudamericana el próximo 21 de noviembre frente a Boca. Por su parte, Olé recogió declaraciones previas del director técnico Domínguez sobre el buen momento del equipo rival y su nuevo entrenador de cara a la final.

Actualmente, la programación oficial de la competición mantiene fijado el duelo definitivo en Barranquilla para la fecha señalada, mientras que los medios deportivos continúan el seguimiento de ambos finalistas sin que se reporten mayores modificaciones en la agenda del torneo.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (75% respaldado) Actualizado hace 4 min.

Respuestas rápidas

¿Cuándo se jugará la final de la Copa Sudamericana?

La final está programada para disputarse el 21 de noviembre.

¿Qué equipos disputarán el encuentro definitorio?

Atlético Mineiro y Boca jugarán la final del torneo.

¿En qué ciudad se llevará a cabo el partido final?

La cobertura señala que la final se jugará en Barranquilla.

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