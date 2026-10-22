Atlético Mineiro sacó boleto a Barranquilla para final de Sudamericana
Atlético Mineiro asegura su pase a la final de la Copa Sudamericana tras definirse el cruce definitivo contra Boca.
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Cobertura (5)
- Sudamericana: City Torque derrotó 2-0 a Atlético Mineiro en el Centenario pero no alcanzó Montevideo Portal · hace 6 h
- Domínguez, antes de la final contra Boca: "Tienen nuevo entrenador, se sienten mucho más fuertes y están en un buen momento" Olé · hace 6 h
- Atlético Mineiro y Boca disputarán la final de la Copa Sudamericana el 21 de noviembre France 24 · hace 6 h
- La estrategia de Montevideo City Torque para motivar a sus jugadores en la Sudamericana ESPN Deportes · hace 6 h
- Atlético Mineiro sacó boleto a Barranquilla para final de Sudamericana Futbolred · hace 6 h
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El resumen
Posteriormente, Futbolred e informes de France 24 detallaron que Atlético Mineiro sacó su boleto rumbo a Barranquilla, sede donde se disputará el encuentro definitorio por el título de la Copa Sudamericana el próximo 21 de noviembre frente a Boca. Por su parte, Olé recogió declaraciones previas del director técnico Domínguez sobre el buen momento del equipo rival y su nuevo entrenador de cara a la final.
Actualmente, la programación oficial de la competición mantiene fijado el duelo definitivo en Barranquilla para la fecha señalada, mientras que los medios deportivos continúan el seguimiento de ambos finalistas sin que se reporten mayores modificaciones en la agenda del torneo.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (75% respaldado) Actualizado hace 4 min.
Respuestas rápidas
¿Cuándo se jugará la final de la Copa Sudamericana?
La final está programada para disputarse el 21 de noviembre.
¿Qué equipos disputarán el encuentro definitorio?
Atlético Mineiro y Boca jugarán la final del torneo.
¿En qué ciudad se llevará a cabo el partido final?
La cobertura señala que la final se jugará en Barranquilla.
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