¿Quién es Nico Paz, el español que eligió a Argentina para suceder a Messi, rechazó al Madrid y deslumbra en Europa?

La cobertura actual gira en torno a la figura de Nico Paz, señalado como el jugador español que eligió representar a Argentina, deslumbrando en Europa y generando debates sobre su potencial titularidad y su capacidad para suceder a Messi en el combinado nacional. Diversos medios, entre ellos CNN en Español, Olé, Perfil, Informate Salta y ESPN Deportes, analizan cómo el cuerpo técnico encabezado por Scaloni podría potenciar su rendimiento y quién heredará la emblemática camiseta número 10 ante la ausencia de Messi.

Los reportes no detallan de forma concluyente cuál será la decisión táctica definitiva del entrenador ni especifican los detalles exactos sobre su futuro contractual o las circunstancias específicas en torno a su paso por el Real Madrid mencionadas en la cobertura.