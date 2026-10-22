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¿Quién es Nico Paz, el español que eligió a Argentina para suceder a Messi, rechazó al Madrid y deslumbra en Europa?

Nico Paz surge en la cobertura europea y latinoamericana como el posible heredero de la camiseta número 10 de Lionel Messi en la Selección Argentina.

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  • Clave informativa: ¿Quién es Nico Paz, el español que eligió a Argentina para suceder a Messi, rechazó al Madrid y deslumbra en Europa?
  • Punto central: Nico Paz surge en la cobertura europea y latinoamericana como el posible heredero de la camiseta número 10 de Lionel Messi en la Selección Argentina.
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Cobertura (5)

El resumen

La cobertura actual gira en torno a la figura de Nico Paz, señalado como el jugador español que eligió representar a Argentina, deslumbrando en Europa y generando debates sobre su potencial titularidad y su capacidad para suceder a Messi en el combinado nacional. Diversos medios, entre ellos CNN en Español, Olé, Perfil, Informate Salta y ESPN Deportes, analizan cómo el cuerpo técnico encabezado por Scaloni podría potenciar su rendimiento y quién heredará la emblemática camiseta número 10 ante la ausencia de Messi.

Los reportes no detallan de forma concluyente cuál será la decisión táctica definitiva del entrenador ni especifican los detalles exactos sobre su futuro contractual o las circunstancias específicas en torno a su paso por el Real Madrid mencionadas en la cobertura.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 27 min.

Respuestas rápidas

¿Quién es Nico Paz según la cobertura?

Es un jugador español que eligió representar a la Selección Argentina y que deslumbra en el fútbol europeo.

¿Qué relación se establece con Lionel Messi?

Los medios debaten sobre quién heredará la camiseta número 10 de Messi y si Nico Paz puede perfilarse como su sucesor en el equipo.

¿Qué analizan los medios sobre su futuro en la selección?

Analizan cómo el técnico Scaloni puede potenciar su rendimiento y su posible incorporación para pedir pista en el equipo principal.

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