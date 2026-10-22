Bayern Múnich se pronunció sobre la lesión de Luis Díaz y reveló qué preocupa al cuerpo técnico

El reciente encuentro del Bayern Múnich frente al Arsenal en la Champions League dejó en alerta a la afición tras la participación de Luis Díaz, quien comenzó en el banco de suplentes, disputó 22 minutos y terminó abandonando el terreno de juego con dolencias físicas. La situación desató versiones encontradas en los medios y anuncios oficiales, ya que el técnico Kompany ofreció un parte de tranquilidad al señalar que no cree que se trate de una lesión grave, mientras que la cobertura también reflejó un anuncio oficial del club descrito como impensado y relacionado con su ausencia o estatus frente al Arsenal.

A pesar de las declaraciones del cuerpo técnico sobre la levedad del problema, la cobertura de medios como El Tiempo y Revista Semana no especifica el diagnóstico definitivo ni el tiempo exacto de baja, dejando abierta la incógnita sobre su evolución médica y su disponibilidad para los próximos compromisos del equipo alemán.