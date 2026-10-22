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Diablos Rojos buscarán ante Xolos romper su mala racha de 4 partidos sin ganar

Toluca alargó su racha sin victoria tras igualar ante Xolos en la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX.

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  • Clave informativa: Diablos Rojos buscarán ante Xolos romper su mala racha de 4 partidos sin ganar
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El resumen

En 4 partidos consecutivos los Diablos Rojos no han conseguido la victoria, luego de empatar ante Tijuana en un encuentro que la cobertura califica como vibrante y que dejó diversas reacciones en el terreno de juego. Los registros de la jornada señalan que, a pesar del resultado y de alargar la racha negativa, los Diablos conservan el tercer lugar de la tabla general del torneo mexicano.

El encuentro contó con momentos destacados reportados por medios como TV Azteca, que resaltó una atajada espectacular para salvar al conjunto mexiquense, además de transmisiones en vivo y coberturas de múltiples plataformas. Sin embargo, el partido también estuvo marcado por la controversia arbitral, ya que Sebastián Abreu recibió tarjeta roja y encaró al silbante, mientras que Xolos expresó su inconformidad señalando que un error los perjudicó.

Las coberturas de los medios no detallan qué sucederá en los próximos encuentros ni cómo evolucionará la situación disciplinaria tras los reclamos arbitrales surgidos en este partido de la Liga MX.

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Cobertura (14)

Respuestas rápidas

¿Cómo terminó el partido entre Toluca y Xolos?

El encuentro terminó en un empate, lo que alargó la racha sin victoria de los Diablos Rojos a cuatro partidos.

¿En qué lugar se encuentra Toluca en la tabla general?

A pesar del empate, los Diablos conservan el tercer lugar de la tabla.

¿Hubo alguna controversia destacada en el partido?

Sí, Xolos explotó contra el arbitraje asegurando que un error los perjudicó, y Sebastián Abreu recibió tarjeta roja tras encarar al silbante.

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