Diablos Rojos buscarán ante Xolos romper su mala racha de 4 partidos sin ganar
Toluca alargó su racha sin victoria tras igualar ante Xolos en la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX.
- Clave informativa: Diablos Rojos buscarán ante Xolos romper su mala racha de 4 partidos sin ganar
- Punto central: Toluca alargó su racha sin victoria tras igualar ante Xolos en la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 12 calculada a partir de 12 fuentes informativas y 14 artículos verificados.
El resumen
En 4 partidos consecutivos los Diablos Rojos no han conseguido la victoria, luego de empatar ante Tijuana en un encuentro que la cobertura califica como vibrante y que dejó diversas reacciones en el terreno de juego. Los registros de la jornada señalan que, a pesar del resultado y de alargar la racha negativa, los Diablos conservan el tercer lugar de la tabla general del torneo mexicano.
El encuentro contó con momentos destacados reportados por medios como TV Azteca, que resaltó una atajada espectacular para salvar al conjunto mexiquense, además de transmisiones en vivo y coberturas de múltiples plataformas. Sin embargo, el partido también estuvo marcado por la controversia arbitral, ya que Sebastián Abreu recibió tarjeta roja y encaró al silbante, mientras que Xolos expresó su inconformidad señalando que un error los perjudicó.
Las coberturas de los medios no detallan qué sucederá en los próximos encuentros ni cómo evolucionará la situación disciplinaria tras los reclamos arbitrales surgidos en este partido de la Liga MX.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Cobertura (14)
- Toluca alarga racha sin victoria tras igualar ante Xolos Reforma · hace 16 h
- Vibrante empate Deportivo Toluca · hace 16 h
- Xolos explota contra el arbitraje tras empate ante Toluca: "Un error nos perjudica" Claro Sports · hace 16 h
- Los Diablos conservan el tercer lugar de la tabla FDP Radio · hace 16 h
- Sebastián Abreu explota contra el arbitraje: recibe tarjeta roja y encara al silbante en el Tijuana vs. Toluca MARCA · hace 16 h
- 🚨 ¿VA POR TV ABIERTA? ¡YA VA A EMPEZAR! 🚨 Así podrás ver EN VIVO el Toluca vs Xolos en la Liga MX HOY 🏆 A esta HORA inicia... 🔥 Facebook · hace 16 h
- Toluca vs Tijuana: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY míercoles 21 de octubre, partido de la jornada 13 de la Liga BBVA MX, marcador online TV Azteca · hace 16 h
- Toluca vs Tijuana EN VIVO Milenio · hace 16 h
- Toluca vs. Tijuana EN VIVO. Juego EN DIRECTO Jornada 13 Apertura 2026 HOY Mediotiempo · hace 16 h
- Toluca vs Club Tijuana en vivo: canales, streaming y horarios del Apertura de la Liga MX para España, México, Latinoamérica y USA DAZN · hace 20 h
- Toluca busca encender el Infierno ante unos Xolos urgidos de Liguilla Mexiquense Digital · hace 20 h
- ¡SAN LUIS GARCÍA! ATAJADÓN ESPECTACULAR para salvar a Toluca TV Azteca · hace 20 h
- 🚨 ¡PARTIDAZO! ¡IMPERDIBLE! 🚨 Así podrás ver EN VIVO el Toluca vs Xolos en la Liga MX HOY 🏆 A esta HORA inicia... 🔥 Facebook · hace 20 h
- Diablos Rojos buscarán ante Xolos romper su mala racha de 4 partidos sin ganar El Sol de México · hace 20 h
Respuestas rápidas
¿Cómo terminó el partido entre Toluca y Xolos?
El encuentro terminó en un empate, lo que alargó la racha sin victoria de los Diablos Rojos a cuatro partidos.
¿En qué lugar se encuentra Toluca en la tabla general?
A pesar del empate, los Diablos conservan el tercer lugar de la tabla.
¿Hubo alguna controversia destacada en el partido?
Sí, Xolos explotó contra el arbitraje asegurando que un error los perjudicó, y Sebastián Abreu recibió tarjeta roja tras encarar al silbante.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?
Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.
Temas
Tendencias relacionadas
¡Santos hizo historia! Logró seis triunfos al hilo a costa de Pumas, en la cancha del TSM Corona
Santos alcanzó seis triunfos consecutivos ante Pumas en el TSM Corona, marcando un hecho histórico en la Liga MX.
¿Quién es Nico Paz, el español que eligió a Argentina para suceder a Messi, rechazó al Madrid y deslumbra en Europa?
Nico Paz surge en la cobertura europea y latinoamericana como el posible heredero de la camiseta número 10 de Lionel Messi en la Selección Argentina.
Nico Paz fue figura en la histórica goleada del Como en la Champions League
El debutante Como venció por cuatro goles a uno al Manchester United en la Champions League.
A Courtois lo expulsaron del grupo de WhatsApp de Bélgica
El portero belga Thibaut Courtois fue expulsado del grupo de WhatsApp de la selección de Bélgica
Chivas vs. Necaxa EN VIVO. Partido de la Jornada 13 Liga MX 2026
La Jornada 13 de la Liga MX 2026 concentra la atención con los encuentros entre Chivas contra Necaxa y Atlético de San Luis ante Querétaro.
Cristiano Ronaldo arrasa a Messi en la votación del Balón de Oro de todos los tiempos: menos de una semana para conocer al ganador
Cristiano Ronaldo lidera las votaciones frente a Lionel Messi en el nuevo Balón de Oro de todos los tiempos a menos de una semana de conocerse el ganador.