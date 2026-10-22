“Clayface” llega con una propuesta perturbadora, pero una historia poco memorable

La cobertura inicial destacó que la producción representa la primera incursión de DC en el género del terror corporal y el body horror, ambientada en una Gotham desalmada. Posteriormente, la información ampliada por El Séptimo Arte, MUNDIARIO, Paloma & Nacho y La Prensa de Houston incorporó detalles sobre el reparto, la duración y las interpretaciones. A medida que avanzaban las publicaciones de medios como Uniradio Informa, Yahoo en Español Vida y Estilo y Primera Hora, la cobertura comenzó a reflejar contrastes en la recepción crítica del filme.

Por un lado, se discute la presencia de Batman y la nostalgia vinculada a la marca de DC Comics. Por otro lado, la crítica diverge de manera significativa respecto al valor general de la obra. En este sentido, algunos análisis señalan que la película brilla como propuesta de horror visceral y aspira a los Óscar, mientras que otros apuntan que fracasa como filme de DC Comics y ofrece una historia poco memorable a pesar de su premisa perturbadora.

Los reportes también mencionan la influencia de películas clásicas de horror en la concepción del largometraje. Actualmente, la cobertura se centra en la cartelera de estrenos de la semana y en la discusión pública generada por la propuesta de venganza y melodrama de terror corporal. La información disponible no especifica futuras proyecciones más allá de las reseñas y guías de estreno actuales.