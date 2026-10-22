¡Histórico! El Licey deja sin hit a los Toros
Un juego sin hit ni carrera combinado deja a los Tigres del Licey en solitario en la cima de la LIDOM.
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El resumen
Siete lanzadores se combinaron para blanquear tres carreras a cero a los Toros del Este en su propia casa, marcando uno de los hechos más sobresalientes de la jornada beisbolera en la República Dominicana. La hazaña deportiva fue lograda mediante la labor monticular encabezada por Luis Gil, según reportaron medios como ESPN Deportes, Diario Libre, El Caribe, Acento, AlMomento.net, Hoy Digital y Listín Diario.
Esta victoria sitúa a los Tigres del Licey en el primer lugar de la tabla de posiciones tras una fecha que también incluyó la remontada de los Gigantes del Cibao apoyados por un grand slam de Ozuna. La cobertura informativa detalla que el encuentro se decidió por la vía del cero de indiscutibles, un suceso catalogado como histórico por la prensa local.
En la misma jornada, los Gigantes del Cibao vencieron a los Leones del Escogido, modificando el panorama de la liga invernal dominicana. Las próximas coberturas se centrarán en el desarrollo del calendario de la LIDOM y en los siguientes compromisos de los equipos involucrados para definir las posiciones en la tabla.
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Cobertura (11)
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Respuestas rápidas
¿Qué equipo logró el juego sin hit?
Los Tigres del Licey lograron la hazaña frente a los Toros del Este.
¿Cómo fue la combinación de lanzadores?
La cobertura señala que participaron siete lanzadores, con la actuación destacada de Luis Gil liderando el no-hitter.
¿Cuál fue el marcador final del encuentro?
El Licey se impuso con marcador de 3-0.
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