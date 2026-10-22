¡Santos hizo historia! Logró seis triunfos al hilo a costa de Pumas, en la cancha del TSM Corona
Santos alcanzó seis triunfos consecutivos ante Pumas en el TSM Corona, marcando un hecho histórico en la Liga MX.
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El resumen
Santos Laguna se impuso frente a Pumas en el TSM Corona, logrando registrar seis victorias al hilo en su cancha y asegurando un resultado histórico para la institución lagunera dentro del torneo. La cobertura de medios especializados como Mediotiempo, MARCA, Claro Sports, TUDN y ESPN Deportes documenta los momentos clave del encuentro, incluyendo el gol de vestidor anotado por Eduardo Aguirre que encendió la fiesta lagunera, la tarjeta roja más rápida del torneo Apertura 2026 firmada por Nathan Silva, y las reacciones posteriores al partido.
Tras el encuentro, la situación deportiva genera distintas posturas, destacando las declaraciones del técnico Esteban Solari, quien calificó lo sucedido de escandaloso y se marchó dolido, mientras la atención se mantiene sobre el rendimiento de ambos equipos de cara a sus siguientes compromisos en la jornada doble.
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Cobertura (6)
- Santos Sigue Imparable y Cruz Azul Rescata el Triunfo de Visita en Pachuca N+ Noticias · hace 7 h
- Esteban Solari se va dolido: "Lo de hoy es escandaloso" TUDN · hace 7 h
- Nathan Silva firma la roja más rápida del Apertura 2026: ¿qué equipos acumulan más expulsiones en la Liga MX? Claro Sports · hace 7 h
- Eduardo Aguirre enciende la fiesta lagunera con un gol de vestidor ante Pumas MARCA · hace 7 h
- Santos vs. Pumas: ¿Cómo llegan a la jornada doble? ESPN Deportes · hace 7 h
- ¡Santos hizo historia! Logró seis triunfos al hilo a costa de Pumas, en la cancha del TSM Corona Mediotiempo · hace 7 h
Respuestas rápidas
¿Qué hito histórico logró Santos ante Pumas?
Santos consiguió seis triunfos al hilo a costa de Pumas en la cancha del TSM Corona.
¿Qué incidente disciplinario ocurrió durante el partido?
Nathan Silva firmó la tarjeta roja más rápida del torneo Apertura 2026.
¿Quién expresó su descontento tras el encuentro?
Esteban Solari se fue dolido y calificó lo ocurrido de escandaloso.
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