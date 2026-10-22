¡Santos hizo historia! Logró seis triunfos al hilo a costa de Pumas, en la cancha del TSM Corona

Santos Laguna se impuso frente a Pumas en el TSM Corona, logrando registrar seis victorias al hilo en su cancha y asegurando un resultado histórico para la institución lagunera dentro del torneo. La cobertura de medios especializados como Mediotiempo, MARCA, Claro Sports, TUDN y ESPN Deportes documenta los momentos clave del encuentro, incluyendo el gol de vestidor anotado por Eduardo Aguirre que encendió la fiesta lagunera, la tarjeta roja más rápida del torneo Apertura 2026 firmada por Nathan Silva, y las reacciones posteriores al partido.

Tras el encuentro, la situación deportiva genera distintas posturas, destacando las declaraciones del técnico Esteban Solari, quien calificó lo sucedido de escandaloso y se marchó dolido, mientras la atención se mantiene sobre el rendimiento de ambos equipos de cara a sus siguientes compromisos en la jornada doble.