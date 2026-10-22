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La Policía de Ecuador detiene a la excandidata presidencial del correísmo Luisa González

La detención de la excandidata presidencial Luisa González en Ecuador moviliza al correísmo.

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El resumen

El arresto se originó a raíz de un expediente del Tribunal Contencioso Electoral relacionado con fondos sin sustento por un monto de 180.000 dólares, además de señalamientos por supuesto gasto electoral ilícito. Tras conocerse la privación de libertad de la política de izquierda en el marco del denominado caso Laberinto, diversos sectores políticos y seguidores del correísmo comenzaron a reaccionar públicamente ante la medida ejecutada por las autoridades ecuatorianas.

Las coberturas de medios internacionales y locales como Diario Extra, Primicias, France 24, Houston Chronicle y CNN en Español registran los acontecimientos actuales, mientras se esperan nuevas determinaciones oficiales sobre el proceso judicial y las implicaciones legales que enfrentará la exaspirante presidencial.

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Respuestas rápidas

¿Quién fue detenida por la Policía de Ecuador?

Luisa González, excandidata presidencial de izquierda y figura del correísmo.

¿Cuál es el motivo del arresto según los expedientes?

El arresto se origina por un expediente del Tribunal Contencioso Electoral vinculado a fondos sin sustento por 180.000 dólares y un supuesto gasto electoral ilícito dentro del caso Laberinto.

¿Qué sectores han reaccionado a la detención?

Las reacciones provienen principalmente del correísmo tras conocerse la medida policial.

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Luisa González Ecuador TCE Caso Laberinto

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