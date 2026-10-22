La Policía de Ecuador detiene a la excandidata presidencial del correísmo Luisa González

El arresto se originó a raíz de un expediente del Tribunal Contencioso Electoral relacionado con fondos sin sustento por un monto de 180.000 dólares, además de señalamientos por supuesto gasto electoral ilícito. Tras conocerse la privación de libertad de la política de izquierda en el marco del denominado caso Laberinto, diversos sectores políticos y seguidores del correísmo comenzaron a reaccionar públicamente ante la medida ejecutada por las autoridades ecuatorianas.

Las coberturas de medios internacionales y locales como Diario Extra, Primicias, France 24, Houston Chronicle y CNN en Español registran los acontecimientos actuales, mientras se esperan nuevas determinaciones oficiales sobre el proceso judicial y las implicaciones legales que enfrentará la exaspirante presidencial.