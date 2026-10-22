La Policía de Ecuador detiene a la excandidata presidencial del correísmo Luisa González
La detención de la excandidata presidencial Luisa González en Ecuador moviliza al correísmo.
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El resumen
El arresto se originó a raíz de un expediente del Tribunal Contencioso Electoral relacionado con fondos sin sustento por un monto de 180.000 dólares, además de señalamientos por supuesto gasto electoral ilícito. Tras conocerse la privación de libertad de la política de izquierda en el marco del denominado caso Laberinto, diversos sectores políticos y seguidores del correísmo comenzaron a reaccionar públicamente ante la medida ejecutada por las autoridades ecuatorianas.
Las coberturas de medios internacionales y locales como Diario Extra, Primicias, France 24, Houston Chronicle y CNN en Español registran los acontecimientos actuales, mientras se esperan nuevas determinaciones oficiales sobre el proceso judicial y las implicaciones legales que enfrentará la exaspirante presidencial.
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Cobertura (5)
- Arresto de Luisa González se origina por expediente del TCE sobre $ 180.000 en fondos sin sustento Diario Extra · hace 3 h
- Las reacciones del correísmo tras la detención de Luisa González por el caso Laberinto Primicias · hace 3 h
- Detienen en Ecuador a la excandidata presidencial de izquierda Luisa González France 24 · hace 3 h
- Excandidata presidencial es detenida en Ecuador señalada por supuesto gasto electoral ilícito Houston Chronicle · hace 3 h
- La Policía de Ecuador detiene a la excandidata presidencial del correísmo Luisa González CNN en Español · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿Quién fue detenida por la Policía de Ecuador?
Luisa González, excandidata presidencial de izquierda y figura del correísmo.
¿Cuál es el motivo del arresto según los expedientes?
El arresto se origina por un expediente del Tribunal Contencioso Electoral vinculado a fondos sin sustento por 180.000 dólares y un supuesto gasto electoral ilícito dentro del caso Laberinto.
¿Qué sectores han reaccionado a la detención?
Las reacciones provienen principalmente del correísmo tras conocerse la medida policial.
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