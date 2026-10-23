Así fue la operación contra alias Marcos Pacífico, el cabecilla del Eln objetivo del quinto bombardeo del Gobierno

Nueve personas murieron en un bombardeo militar contra un campamento del ELN en el departamento de Cauca, en una operación dirigida contra el cabecilla conocido como alias Marcos Pacífico. La acción forma parte de una ofensiva que incluye reportes sobre bombardeos en Nariño.

La cobertura de medios como Revista Semana, DW.com, NTN24, CAMBIO Colombia y El Tiempo detalla los crímenes y las características del cabecilla fallecido, además de señalar el anuncio oficial del presidente Abelardo de la Espriella sobre la baja de los integrantes del grupo armado. Asimismo, las publicaciones recogen declaraciones del exdirector de la Dijín, general (r) Fernando Murillo, en torno a la posible participación internacional en el operativo en el Cauca.

La verificación de las cifras de muertos y los detalles operativos en Nariño siguen bajo análisis oficial, mientras la cobertura no especifica aún los resultados definitivos de dichas verificaciones.