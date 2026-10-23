Así fue la operación contra alias Marcos Pacífico, el cabecilla del Eln objetivo del quinto bombardeo del Gobierno
Un nuevo bombardeo contra el ELN deja nueve muertos en el Cauca y abre interrogantes sobre el quinto operativo del Gobierno.
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El resumen
Nueve personas murieron en un bombardeo militar contra un campamento del ELN en el departamento de Cauca, en una operación dirigida contra el cabecilla conocido como alias Marcos Pacífico. La acción forma parte de una ofensiva que incluye reportes sobre bombardeos en Nariño.
La cobertura de medios como Revista Semana, DW.com, NTN24, CAMBIO Colombia y El Tiempo detalla los crímenes y las características del cabecilla fallecido, además de señalar el anuncio oficial del presidente Abelardo de la Espriella sobre la baja de los integrantes del grupo armado. Asimismo, las publicaciones recogen declaraciones del exdirector de la Dijín, general (r) Fernando Murillo, en torno a la posible participación internacional en el operativo en el Cauca.
La verificación de las cifras de muertos y los detalles operativos en Nariño siguen bajo análisis oficial, mientras la cobertura no especifica aún los resultados definitivos de dichas verificaciones.
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Cobertura (7)
- ¿EE. UU. e Israel detrás del bombardeo contra el ELN en Cauca? Esto dijo el exdirector del Dijín, general (r) Fernando Murillo Revista Semana · hace 12 h
- Nueve muertos en bombardeo contra campamento de armados ELN en el departamento de Cauca, Colombia DW.com · hace 12 h
- Nuevo bombardeo de las FF. MM. contra el ELN en Nariño. Se verifica número de muertos Revista Semana · hace 12 h
- Presidente De la Espriella anuncia que "9 bandidos" del ELN fueron dados de baja en duro golpe militar NTN24 · hace 19 h
- Los crímenes y excentricidad de alias Marcos Pacífico, cabecilla del ELN muerto en bombardeo en el Cauca CAMBIO Colombia · hace 19 h
- Gobierno de Abelardo de la Espriella lanzó su quinto bombardeo contra el Eln en Nariño: van 8 muertos El Tiempo · hace 19 h
- Así fue la operación contra alias Marcos Pacífico, el cabecilla del Eln objetivo del quinto bombardeo del Gobierno El Tiempo · hace 19 h
Respuestas rápidas
¿Cuántas personas murieron en el bombardeo en el Cauca?
La cobertura reporta nueve muertos en el campamento del ELN en el departamento de Cauca.
¿Quién era el objetivo principal de la operación?
El operativo estuvo dirigido contra alias Marcos Pacífico, señalado como cabecilla del ELN.
¿Qué entidades y autoridades han emitido declaraciones sobre los hechos?
El presidente Abelardo de la Espriella anunció la baja de integrantes del ELN, mientras que el general (r) Fernando Murillo se pronunció sobre el operativo y medios como El Tiempo, Revista Semana, DW.com, NTN24 y CAMBIO Colombia documentan las acciones.
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