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Así fue la operación contra alias Marcos Pacífico, el cabecilla del Eln objetivo del quinto bombardeo del Gobierno

Un nuevo bombardeo contra el ELN deja nueve muertos en el Cauca y abre interrogantes sobre el quinto operativo del Gobierno.

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  • Clave informativa: Así fue la operación contra alias Marcos Pacífico, el cabecilla del Eln objetivo del quinto bombardeo del Gobierno
  • Punto central: Un nuevo bombardeo contra el ELN deja nueve muertos en el Cauca y abre interrogantes sobre el quinto operativo del Gobierno.
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El resumen

Nueve personas murieron en un bombardeo militar contra un campamento del ELN en el departamento de Cauca, en una operación dirigida contra el cabecilla conocido como alias Marcos Pacífico. La acción forma parte de una ofensiva que incluye reportes sobre bombardeos en Nariño.

La cobertura de medios como Revista Semana, DW.com, NTN24, CAMBIO Colombia y El Tiempo detalla los crímenes y las características del cabecilla fallecido, además de señalar el anuncio oficial del presidente Abelardo de la Espriella sobre la baja de los integrantes del grupo armado. Asimismo, las publicaciones recogen declaraciones del exdirector de la Dijín, general (r) Fernando Murillo, en torno a la posible participación internacional en el operativo en el Cauca.

La verificación de las cifras de muertos y los detalles operativos en Nariño siguen bajo análisis oficial, mientras la cobertura no especifica aún los resultados definitivos de dichas verificaciones.

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Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Cuántas personas murieron en el bombardeo en el Cauca?

La cobertura reporta nueve muertos en el campamento del ELN en el departamento de Cauca.

¿Quién era el objetivo principal de la operación?

El operativo estuvo dirigido contra alias Marcos Pacífico, señalado como cabecilla del ELN.

¿Qué entidades y autoridades han emitido declaraciones sobre los hechos?

El presidente Abelardo de la Espriella anunció la baja de integrantes del ELN, mientras que el general (r) Fernando Murillo se pronunció sobre el operativo y medios como El Tiempo, Revista Semana, DW.com, NTN24 y CAMBIO Colombia documentan las acciones.

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