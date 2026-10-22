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Messi llegó a Asturias para recibir el Premio Princesa: "Mi padre estaba muy ilusionado"

Lionel Messi causa furor en España al llegar a Asturias para recibir el Premio Princesa de los Deportes.

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El resumen

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo arribaron a España, generando un recibimiento multitudinario en Oviedo y causando furor con sus atuendos en tendencia total black, según detallan La Nación y Yahoo. La llegada se produce en el marco de la entrega del galardón Princesa de los Deportes, descrito por MLS Español como el Nobel hispano, un reconocimiento que amplía su legado global mientras hace historia en la MLS.

Durante su arribo, reportado por Clarín y ESPN Deportes, el deportista recordó a su padre Jorge al señalar que este estaba muy ilusionado, además de declarar que ganar el Mundial fue más que un sueño. Los reportes actuales no detallan los próximos movimientos del jugador tras la ceremonia ni especifican la agenda completa de su estancia en Asturias.

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Respuestas rápidas

¿A dónde llegó Lionel Messi?

Lionel Messi llegó a Asturias y a Oviedo en España.

¿Qué premio recibe en España?

Recibe el Premio Princesa de los Deportes.

¿A quién recordó durante las declaraciones?

Recordó a su padre Jorge y mencionó que ganar el Mundial fue más que un sueño.

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Lionel Messi Premio Princesa Oviedo Asturias España

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