Trump arremete contra LeBron: “¡Le falta el respeto a nuestro país!”

Donald Trump arremete contra LeBron James y exige una disculpa tras acusarlo de faltar al respeto al himno nacional.

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🇪🇸 Espanol 22 oct, 19:09 UTC 🇫🇷 Frances 22 oct, 12:48 UTC · Le HuffPost 🇮🇹 Italiano 22 oct, 17:32 UTC · Corriere della Sera 🇩🇪 Aleman 22 oct, 17:46 UTC · STERN.de

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