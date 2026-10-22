Trump arremete contra LeBron: “¡Le falta el respeto a nuestro país!”
Donald Trump arremete contra LeBron James y exige una disculpa tras acusarlo de faltar al respeto al himno nacional.
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Cobertura (12)
- Trump llama 'una desgracia total' a LeBron James por su actitud durante el himno nacional Yahoo · hace 4 h
- Trump arremete contra LeBron James por no quedarse quieto durante interpretación del himno San Antonio Express-News · hace 4 h
- Trump: LeBron James es una vergüenza en toda la extensión de la palabra y debe disculparse Yahoo · hace 4 h
- Trump vuelve a cargar contra LeBron James y desata nueva polémica por el himno nacional de Estados Unidos El Nuevo Herald · hace 4 h
- Trump arremete contra LeBron James por no quedarse quieto durante interpretación del himno Los Angeles Times · hace 4 h
- Donald Trump acusa a LeBron James de faltar al respeto al himno nacional Mundo Deportivo · hace 4 h
- Trump arremete contra LeBron James por no quedarse quieto durante interpretación del himno AP News · hace 4 h
- Trump acusa a Lebron James por su “actitud” durante el himno nacional de EU La Jornada · hace 4 h
- Donald Trump acusa a LeBron James de faltar al respeto al himno nacional Informat.ro · hace 4 h
- Trump dice que LeBron James faltó al respeto a EEUU durante el himno nacional Yahoo · hace 4 h
- Trump blasts LeBron James as a 'total disgrace' over his national anthem antics during 76ers debut Fox News · hace 4 h
- Trump arremete contra LeBron: “¡Le falta el respeto a nuestro país!” Primera Hora · hace 4 h
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El resumen
Donald Trump calificó públicamente a LeBron James como una vergüenza y exigió una disculpa, generando una nueva polémica nacional. Diversos medios internacionales como Yahoo, El Nuevo Herald, Los Angeles Times, Mundo Deportivo, AP News, La Jornada, Informat.ro, Fox News y Primera Hora han cubierto el suceso, enfocándose en las declaraciones de Trump sobre la falta de respeto al país.
Los reportes actuales no detallan si LeBron James u organizaciones relacionadas han emitido una respuesta ante las exigencias de disculpa hechas por el expresidente.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (75% respaldado) Actualizado hace 36 min.
Respuestas rápidas
¿Por qué arremetió Donald Trump contra LeBron James?
Trump lo acusó de faltar al respeto al himno nacional de Estados Unidos por no quedarse quieto durante su interpretación.
¿En qué contexto ocurrió la polémica?
El señalamiento se produjo durante el debut de LeBron James con los 76ers.
¿Ha respondido LeBron James a las acusaciones?
La cobertura actual no menciona ninguna respuesta por parte de LeBron James.
Velocidad
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