México vs. Chile EN VIVO. Dónde VER partido J2 Mundial Sub-17 Femenil 2026

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 logró su primera victoria en el Mundial Femenino Sub-17 de 2026 tras enfrentar a Chile, un encuentro que forma parte de la fase de grupos del torneo celebrado en Marruecos. El partido generó atención mediática en torno a las transmisiones en vivo y las opciones de visualización para los seguidores del fútbol juvenil. El encuentro destacó por la participación de jugadoras de diversas regiones de México, como la poblana Natalia Pérez, la hidalguense Natalia Ugalde, y las morelenses Ximena Monroy junto a Shaddai Núñez, quienes tuvieron acción con el Tricolor.

Asimismo, la jugadora Nicole Jiménez expresó su emoción tras marcar un gol clave para el equipo mexicano durante el desarrollo del partido. Por su parte, la selección de Chile cayó ante el conjunto mexicano y la cobertura señala que el combinado chileno necesitará buscar resultados complejos para avanzar en la competencia. En contraste, el triunfo acerca al equipo mexicano a la siguiente ronda del torneo.

Previo a este resultado, el panorama del conjunto nacional incluía un tropiezo inicial contra España en el arranque de su participación mundialista. Esta situación colocó al equipo en la necesidad de replantear su desempeño bajo la premisa de jugar sin tensión ante las sudamericanas. Los medios y fuentes especializadas centran ahora su atención en el próximo enfrentamiento del Tricolor contra Australia, detallando las fechas, los horarios de transmisión y los escenarios matemáticos que definen las posibilidades de clasificación a octavos de final.