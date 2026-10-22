Los primeros reportes de TUDN, Rebaño Pasión, MARCA y ESPN México informaron en vivo sobre el encuentro de la UEFA Europa League entre Olympiacos y Sparta Praga, destacando la participación de Armando González, conocido como Hormiga González, quien ingresó en el segundo tiempo y anotó para darle la victoria a su equipo, además de mencionarse una profecía de Mateo Chávez. Posteriormente, la cobertura de medios como Mediotiempo y Claro Sports añadió detalles sobre el desarrollo del partido, señalando que el jugador marcó su segundo gol en el torneo y otorgó el triunfo frente al Sparta Praga, aunque algunos titulares de TUDN mencionaron también a un rival distinto como el Slavia Praga.

En cuanto a las discrepancias informativas, Mediotiempo reportó que la UEFA le quitó el gol inicialmente a la Hormiga González y luego rectificó la decisión, mientras que otros medios como Récord y Zamin.uz centraron su atención en el impacto del delantero al cambiar la historia del encuentro tras ingresar desde la banca. Actualmente, la cobertura de los medios especializados sigue centrada en el triunfo del Olympiacos, la actuación determinante del jugador mexicano y la subsanación del registro oficial del gol por parte de la UEFA, a la espera de nuevas confirmaciones sobre el desarrollo de la competición europea.