Preocupación en Argentina y Brasil por costos para viajar a final de Sudamericana en Barranquilla

Boca Juniors busca poner fin a una racha sin títulos y jugará en Colombia la final, mientras la Conmebol anunció cómo informará sobre la venta de entradas, según los primeros reportes de LA17 y yoxeneize.com. Posteriormente, Futbolred indicó que existe preocupación en Argentina y Brasil debido a los costos asociados para viajar a Barranquilla, al tiempo que TyC Sports detalló las opciones más económicas disponibles para los hinchas que desean presenciar el encuentro.

Por su parte, ELHERALDO.CO señaló que la ciudad colombiana se vestirá de azul y oro ante la inminente llegada de la marea de hinchas de Boca. La cobertura no registra contradicciones directas entre los medios, centrándose actualmente en los preparativos de viaje, la logística de la boletería anunciada por la Conmebol y la expectativa por la definición del torneo en Barranquilla.