Solo uno ha cumplido: ¿cómo están los equipos hondureños con los minutos Sub-20?

La Liga Nacional expuso de manera oficial el estado de los clubes hondureños en relación con la normativa de minutos Sub-20, revelando un panorama donde la gran mayoría de las instituciones muestra retrasos en el cumplimiento de este requisito reglamentario para el Apertura. En este escenario, medios como Diario Tiempo de Honduras, Diario La Tribuna, ElHeraldo.hn y DIEZ.HN destacaron que Olimpia figura como el único equipo que ya completó la cuota estipulada de participación para jóvenes futbolistas, liderando con ventaja la tabla de cumplimiento frente al resto de los participantes de la Liga Nacional.

La situación actual de los demás clubes hondureños tras la exposición realizada por la Liga Nacional y difundida por Deportes TVC mantiene abierta la expectativa sobre el ritmo que adoptarán las instituciones restantes para alcanzar el mínimo de minutos exigidos antes de la conclusión del torneo.