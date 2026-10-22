Solo uno ha cumplido: ¿cómo están los equipos hondureños con los minutos Sub-20?
Olimpia se posiciona como el único club en cumplir con los minutos Sub-20 en el Torneo Apertura.
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Cobertura (6)
- Liga Nacional expone los clubes que más han sumado minutos Sub-20 Deportes TVC · hace 14 h
- Liga Nacional expone los clubes que más han sumado minutos Sub-20 Deportes TVC · hace 14 h
- Olimpia es el primer equipo en cumplir minutos Sub-20 en el Apertura Diario Tiempo de Honduras · hace 14 h
- Olimpia, único club que completó los minutos sub-20 Diario La Tribuna · hace 14 h
- Olimpia lidera: ¿Cómo están los equipos de la Liga Nacional con los minutos Sub-20? ElHeraldo.hn · hace 14 h
- Solo uno ha cumplido: ¿cómo están los equipos hondureños con los minutos Sub-20? DIEZ.HN · hace 14 h
El resumen
La Liga Nacional expuso de manera oficial el estado de los clubes hondureños en relación con la normativa de minutos Sub-20, revelando un panorama donde la gran mayoría de las instituciones muestra retrasos en el cumplimiento de este requisito reglamentario para el Apertura. En este escenario, medios como Diario Tiempo de Honduras, Diario La Tribuna, ElHeraldo.hn y DIEZ.HN destacaron que Olimpia figura como el único equipo que ya completó la cuota estipulada de participación para jóvenes futbolistas, liderando con ventaja la tabla de cumplimiento frente al resto de los participantes de la Liga Nacional.
La situación actual de los demás clubes hondureños tras la exposición realizada por la Liga Nacional y difundida por Deportes TVC mantiene abierta la expectativa sobre el ritmo que adoptarán las instituciones restantes para alcanzar el mínimo de minutos exigidos antes de la conclusión del torneo.
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Respuestas rápidas
¿Qué equipo ha cumplido con los minutos Sub-20?
Olimpia es el primer y único club que ha completado los minutos Sub-20 en el Apertura, según la cobertura.
¿Qué entidad expuso el registro de los clubes?
La Liga Nacional expuso cuáles son los clubes que han sumado minutos Sub-20.
¿Qué medios informaron sobre esta situación?
La información fue difundida por Deportes TVC, Diario Tiempo de Honduras, Diario La Tribuna, ElHeraldo.hn y DIEZ.HN.
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