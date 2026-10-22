Reportan la primera muerte en un humano por el virus Shamonda

Francia ha reportado el primer caso conocido de infección por el virus Shamonda en un ser humano, un suceso que involucra a un hombre contagiado con este virus que afecta tradicionalmente al ganado. La situación escaló con la confirmación de la muerte de la persona infectada, lo que ha motivado cobertura informativa en medios internacionales como Francia 24, Infobae, Yahoo, EL PAÍS y Listín Diario para detallar el deceso y el registro inicial en humanos.

Actualmente, la cobertura se centra en informar sobre cómo se produce el contagio y cuál es el riesgo real de transmisión de este virus ganadero hacia la población humana.