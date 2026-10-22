Reportan la primera muerte en un humano por el virus Shamonda
Francia registra la primera muerte y el primer caso conocido de infección por el virus Shamonda en un ser humano.
- Clave informativa: Reportan la primera muerte en un humano por el virus Shamonda
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El resumen
Francia ha reportado el primer caso conocido de infección por el virus Shamonda en un ser humano, un suceso que involucra a un hombre contagiado con este virus que afecta tradicionalmente al ganado. La situación escaló con la confirmación de la muerte de la persona infectada, lo que ha motivado cobertura informativa en medios internacionales como Francia 24, Infobae, Yahoo, EL PAÍS y Listín Diario para detallar el deceso y el registro inicial en humanos.
Actualmente, la cobertura se centra en informar sobre cómo se produce el contagio y cuál es el riesgo real de transmisión de este virus ganadero hacia la población humana.
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🌍 Propagación entre idiomas
Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇮🇹 Italiano — 3 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.
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Cobertura (8)
- Expertos en sanidad animal piden reforzar la vigilancia sobre el virus shamonda y rastrear casos EFE - Agencia de noticias · hace 3 h
- Agricultura confirma que España está en “alerta” por el virus Shamonda, pero pide “calma” EL PAÍS · hace 3 h
- Muere en Francia una persona con el virus shamonda, que se creía no transmisible al hombre El Mundo · hace 3 h
- Francia reporta el primer caso de virus shamonda en humanos France 24 · hace 3 h
- Muere en Francia la primera persona infectada por el virus Shamonda: cómo se contagia y cuál es el riesgo de transmisión Infobae · hace 3 h
- Francia registra el primer caso mortal en humanos del virus del ganado Shamonda Yahoo · hace 3 h
- Muere en Francia un hombre infectado por el virus Shamonda en el primer caso conocido en un ser humano EL PAÍS · hace 3 h
- Reportan la primera muerte en un humano por el virus Shamonda Listín Diario · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿Qué es el virus Shamonda?
Es un virus asociado históricamente al ganado que ahora registra su primer caso y la primera muerte en un ser humano en Francia.
¿Dónde ocurrió el caso?
Los reportes sitúan el caso y la muerte en Francia, según la información difundida por diversos medios de comunicación.
¿Qué detalles se conocen sobre la transmisión?
Las coberturas abordan cómo se contagia el virus y analizan el riesgo de transmisión a raíz de este primer registro mortal en humanos.
Velocidad
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