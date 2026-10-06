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Nueva York declara emergencia sanitaria por sarampión

Nueva York declara estado de emergencia sanitaria ante un aumento de casos de sarampión mientras Pensilvania enfrenta un brote masivo.

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Respuestas rápidas

¿Qué medidas ha tomado Nueva York?

La ciudad ha declarado un estado de emergencia sanitaria y se ha informado sobre la disponibilidad de vacunas gratuitas o a bajo costo.

¿Cuál es la situación en Pensilvania?

Según AP News y DW.com, Pensilvania supera los 1.000 contagios, siendo el brote más grande en décadas en Estados Unidos.

¿Dónde se pueden obtener las vacunas en Nueva York?

Univision reporta que existen opciones para obtener la vacuna de forma gratuita o a bajo costo, aunque no detalla los puntos específicos en los titulares.

El resumen

La salud pública de miles de personas en la costa este de Estados Unidos está en riesgo debido a la propagación del sarampión. Nueva York ha declarado formalmente un estado de emergencia sanitaria para responder al incremento de contagios en su territorio.

La situación se agrava por la crisis en Pensilvania, donde AP News indica que el brote es el mayor en décadas en el país, superando ya los 1.000 casos. Mientras tanto, Univision señala que se están facilitando vacunas gratuitas o a bajo costo en Nueva York para frenar el avance del virus.

La atención se centra ahora en la disponibilidad de dosis de vacunación y la capacidad de las autoridades para contener la expansión del brote hacia otros estados.

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