Nueva York declara emergencia sanitaria por sarampión

La salud pública de miles de personas en la costa este de Estados Unidos está en riesgo debido a la propagación del sarampión. Nueva York ha declarado formalmente un estado de emergencia sanitaria para responder al incremento de contagios en su territorio.

La situación se agrava por la crisis en Pensilvania, donde AP News indica que el brote es el mayor en décadas en el país, superando ya los 1.000 casos. Mientras tanto, Univision señala que se están facilitando vacunas gratuitas o a bajo costo en Nueva York para frenar el avance del virus.

La atención se centra ahora en la disponibilidad de dosis de vacunación y la capacidad de las autoridades para contener la expansión del brote hacia otros estados.