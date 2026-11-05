“No sabía que tenía deficiencia de vitamina D hasta que me desmayé en el trabajo”

La conversación sobre la salud comienza con el testimonio difundido por la BBC de una persona que descubrió su deficiencia de vitamina D únicamente tras sufrir un desmayo en su lugar de trabajo. Posteriormente, medios como Perfil y Diariolavanguardia.com han ampliado la información detallando nueve síntomas comunes y las advertencias de expertos sobre cómo equilibrar los niveles de esta sustancia en el organismo, especialmente al inicio de la primavera.

Actualmente, el enfoque se centra en las claves para cubrir las necesidades nutricionales sin necesidad de prolongar la exposición solar diaria, según lo expuesto por Mercado.com.ar, mientras Canal 9 Televida describe la vitamina D como un elixir deseado.