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Motagua vs. Alajuelense: La Liga ya está en el Chelato Uclés; recuerde hora y canal para ver este partido

Motagua y Alajuelense se enfrentan en la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana Concacaf 2026.

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El resumen

El encuentro entre Motagua y Alajuelense por la semifinal de ida de la Copa Centroamericana Concacaf 2026 se disputa en el estadio Chelato Uclés, con transmisión de televisión y detalles sobre la hora y el canal disponibles para los aficionados. La cobertura de medios como Televisión Nacional de Honduras, La Teja, Diario La Tribuna, ElHeraldo.hn y La Nación Costa Rica detalla que Alajuelense ya se encuentra en el escenario deportivo.

Las declaraciones previas incluyen las posturas de los entrenadores y figuras involucradas, entre ellas las afirmaciones de Óscar Ramírez y las declaraciones de Javier López sobre la preparación para el reto. Sin embargo, la antesala del compromiso está marcada por la incertidumbre, ya que a Óscar Ramírez le surgió un importante problema de cara a este primer partido de la serie semifinal, un aspecto que complica el panorama táctico del equipo de cara al duelo en territorio hondureño.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Quién juega contra quién en esta semifinal?

Motagua se enfrenta a Alajuelense en la Copa Centroamericana Concacaf 2026.

¿Dónde se disputa el partido de ida?

El encuentro se lleva a cabo en el estadio Chelato Uclés.

¿Qué personajes figuran en la previa del partido?

La cobertura menciona las declaraciones y situaciones de Óscar Ramírez y Javier López.

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