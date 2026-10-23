Motagua vs. Alajuelense: La Liga ya está en el Chelato Uclés; recuerde hora y canal para ver este partido

El encuentro entre Motagua y Alajuelense por la semifinal de ida de la Copa Centroamericana Concacaf 2026 se disputa en el estadio Chelato Uclés, con transmisión de televisión y detalles sobre la hora y el canal disponibles para los aficionados. La cobertura de medios como Televisión Nacional de Honduras, La Teja, Diario La Tribuna, ElHeraldo.hn y La Nación Costa Rica detalla que Alajuelense ya se encuentra en el escenario deportivo.

Las declaraciones previas incluyen las posturas de los entrenadores y figuras involucradas, entre ellas las afirmaciones de Óscar Ramírez y las declaraciones de Javier López sobre la preparación para el reto. Sin embargo, la antesala del compromiso está marcada por la incertidumbre, ya que a Óscar Ramírez le surgió un importante problema de cara a este primer partido de la serie semifinal, un aspecto que complica el panorama táctico del equipo de cara al duelo en territorio hondureño.