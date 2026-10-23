Motagua vs. Alajuelense: La Liga ya está en el Chelato Uclés; recuerde hora y canal para ver este partido
Motagua y Alajuelense se enfrentan en la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana Concacaf 2026.
- Clave informativa: Motagua vs. Alajuelense: La Liga ya está en el Chelato Uclés; recuerde hora y canal para ver este partido
- Punto central: Motagua y Alajuelense se enfrentan en la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana Concacaf 2026.
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El resumen
El encuentro entre Motagua y Alajuelense por la semifinal de ida de la Copa Centroamericana Concacaf 2026 se disputa en el estadio Chelato Uclés, con transmisión de televisión y detalles sobre la hora y el canal disponibles para los aficionados. La cobertura de medios como Televisión Nacional de Honduras, La Teja, Diario La Tribuna, ElHeraldo.hn y La Nación Costa Rica detalla que Alajuelense ya se encuentra en el escenario deportivo.
Las declaraciones previas incluyen las posturas de los entrenadores y figuras involucradas, entre ellas las afirmaciones de Óscar Ramírez y las declaraciones de Javier López sobre la preparación para el reto. Sin embargo, la antesala del compromiso está marcada por la incertidumbre, ya que a Óscar Ramírez le surgió un importante problema de cara a este primer partido de la serie semifinal, un aspecto que complica el panorama táctico del equipo de cara al duelo en territorio hondureño.
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Cobertura (5)
- Motagua vs Alajuelense: Semifinal Copa Centroamericana Concacaf 2026 en juego Televisión Nacional de Honduras · hace 10 h
- A Óscar Ramírez le surgió un importante problema de cara a la ida de semifinales ante Motagua La Teja · hace 10 h
- Javier López: Estamos preparados para este reto Diario La Tribuna · hace 10 h
- Óscar Ramírez: "Somos los mejores. Olimpia y Saprissa lo lograron en su momento" ElHeraldo.hn · hace 10 h
- Motagua vs. Alajuelense: La Liga ya está en el Chelato Uclés; recuerde hora y canal para ver este partido La Nación Costa Rica · hace 10 h
Respuestas rápidas
¿Quién juega contra quién en esta semifinal?
Motagua se enfrenta a Alajuelense en la Copa Centroamericana Concacaf 2026.
¿Dónde se disputa el partido de ida?
El encuentro se lleva a cabo en el estadio Chelato Uclés.
¿Qué personajes figuran en la previa del partido?
La cobertura menciona las declaraciones y situaciones de Óscar Ramírez y Javier López.
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