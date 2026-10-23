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Quiénes son los 12 representantes de la sociedad civil elegidos para renovar el TSJ

La Asamblea Nacional juramenta a los 12 representantes de la sociedad civil para el nuevo Tribunal Supremo.

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El resumen

La juramentación de los 12 representantes de la sociedad civil por parte de la Asamblea Nacional marca un nuevo hito en el proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia. Esta designación responde a la necesidad de conformar el Comité de Postulaciones Judiciales encargado del proceso de selección de las nuevas autoridades judiciales en Venezuela.

Diversos medios nacionales e internacionales, incluidos AP News, El Nacional, Efecto Cocuyo y Runrun.es, han dado seguimiento a la conformación de este comité tras su aprobación por unanimidad en el parlamento. Los reportes detallan la distribución del control y la integración de figuras como la coordinadora del Foro Penal capítulo Táchira, destacando además que el chavismo es minoría dentro de este grupo de la sociedad civil.

La instalación formal del Comité de Postulaciones Judiciales está prevista para este viernes, quedando por verse el desarrollo de las siguientes fases del proceso de selección.

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Respuestas rápidas

¿Quién juramentó a los miembros de la sociedad civil?

La Asamblea Nacional de Venezuela juramentó a los integrantes.

¿Cuántos representantes de la sociedad civil fueron elegidos?

Fueron elegidos 12 representantes de la sociedad civil.

¿Cuándo se instala formalmente el comité?

El Comité de Postulaciones se instala formalmente este viernes.

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