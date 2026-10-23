Israel inicia demoliciones en una ciudad de la Ribera Occidental tras un tiroteo en el que murieron dos soldados

La tensión en Oriente Medio escala de inmediato tras las órdenes de Netanyahu de cerrar Cisjordania y el inicio de demoliciones en una ciudad de la Ribera Occidental. Las medidas responden directamente a un ataque reciente en el que murieron dos soldados israelíes.

La secuencia de los hechos incluye la persecución y posterior abatimiento de los atacantes por parte de militares israelíes, según documentan medios como Infobae y AP News. En paralelo, la cobertura informativa detalla que Israel afirma haber frustrado un ataque terrorista, mientras las operaciones de seguridad continúan en la zona afectada.

La información disponible no especifica la duración de las medidas de cierre ni el alcance total que tendrán las demoliciones iniciadas en la Ribera Occidental, dejando abiertas las incógnitas sobre la evolución inmediata de la seguridad en la región.