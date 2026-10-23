Vicente de la O Levy advierte que Cuba no dispondrá de carburantes a corto plazo

La cobertura actual revela una marcada contradicción entre la advertencia oficial de que el país no dispondrá de carburantes a corto plazo y las continuas visitas de inspección del ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, a diferentes provincias. Los reportes señalan que el titular del ramo ha constatado avances de transformaciones económicas y energéticas, revisado alternativas en Moa e instado a acometer cambios estructurales en territorios como Holguín, Las Tunas y Santiago de Cuba a través de medios como Periódico Venceremos, Trabajadores.cu, Periódico 26, Periódico Sierra Maestra, ACN, Radio Angulo y CiberCuba.

Esta situación plantea un escenario complejo donde los llamados al perfeccionamiento y la revisión de alternativas energéticas contrastan de manera directa con la escasez inminente de combustibles. La presencia del ministro en diversas regiones busca impulsar adaptaciones en el sector, aunque las informaciones disponibles no detallan soluciones inmediatas para el problema de los carburantes señalado en las alertas principales.

Las publicaciones no especifican cuáles serán las medidas concretas para paliar la falta de combustible a corto plazo, limitándose a registrar las directrices ministeriales sobre el trabajo en el sector energético y minero.