Para mitigar alza en la luz: Jenniffer González pedirá a la Junta Fiscal eximir del IVU a los alimentos preparados

La gobernadora Jenniffer González Colón propuso una exención temporera del cobro del IVU en los alimentos preparados ante el alto costo de la luz, una medida que también pedirá a la Junta Fiscal, según la cobertura de El Nuevo Día, Wapa.tv y NotiCel. Posteriormente, la Cámara de Comercio respaldó la propuesta orientada a eliminar dicho impuesto para aliviar el bolsillo de la ciudadanía.

La cobertura actual registra apoyo institucional y sectorial a la iniciativa, sin que los reportes detallen discrepancias o rechazos sobre la propuesta.