Para mitigar alza en la luz: Jenniffer González pedirá a la Junta Fiscal eximir del IVU a los alimentos preparados
Jenniffer González propone eximir el IVU en alimentos preparados para mitigar el alza en la luz.
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El resumen
La gobernadora Jenniffer González Colón propuso una exención temporera del cobro del IVU en los alimentos preparados ante el alto costo de la luz, una medida que también pedirá a la Junta Fiscal, según la cobertura de El Nuevo Día, Wapa.tv y NotiCel. Posteriormente, la Cámara de Comercio respaldó la propuesta orientada a eliminar dicho impuesto para aliviar el bolsillo de la ciudadanía.
La cobertura actual registra apoyo institucional y sectorial a la iniciativa, sin que los reportes detallen discrepancias o rechazos sobre la propuesta.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 4 min.
Cobertura (5)
- Cámara de Comercio respalda propuesta para eliminar IVU en alimentos preparados Metro Puerto Rico · hace 13 h
- González Colón propone la exención temporera del cobro del IVU en alimentos preparados NotiCel · hace 13 h
- Gobernadora propone eliminar IVU a alimentos preparados para aliviar el bolsillo wapa.tv · hace 13 h
- Gobernadora propone eliminar IVU a alimentos preparados ante alto costo de la luz Primera Hora · hace 13 h
- Para mitigar alza en la luz: Jenniffer González pedirá a la Junta Fiscal eximir del IVU a los alimentos preparados El Nuevo Día · hace 13 h
Respuestas rápidas
¿Quién propuso la exención del IVU?
Jenniffer González Colón.
¿Cuál es el motivo de la propuesta?
Mitigar el alza en la luz y el alto costo de la electricidad.
¿Quién respaldó la medida?
La Cámara de Comercio.
Velocidad
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