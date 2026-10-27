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Cinco días en la oficina o indemnización: el ultimátum de Skydance a sus 53.000 empleados tras comprar Warner Bros. Discovery

Skydance exige presencialidad total y ofrece indemnizaciones a 53.000 empleados tras adquirir Warner Bros. Discovery.

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  • Clave informativa: Cinco días en la oficina o indemnización: el ultimátum de Skydance a sus 53.000 empleados tras comprar Warner Bros. Discovery
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El resumen

Los 53.000 empleados de Warner Bros. Discovery se enfrentan a un ultimátum laboral tras la compra por parte de Skydance, según detallan medios como Infobae y Forbes España. La directiva ha ordenado el retorno a la oficina los cinco días de la semana, eliminando el teletrabajo.

Posteriores publicaciones de Quartz y BioBioChile añaden que la compañía ha abierto un proceso de retiros voluntarios e indemnizaciones, además de plantear jubilaciones anticipadas previas a una ronda de despidos. La cobertura de El Debate califica la medida como un conflicto interno y menciona restricciones drásticas al formato remoto. En cuanto a las discrepancias en el tratamiento informativo, algunos medios como El Debate enmarcan la situación como una confrontación directa o guerra en las oficinas, mientras que otras fuentes se centran en la reestructuración corporativa derivada de la fusión entre Paramount y Warner.

Actualmente, el proceso de salidas voluntarias y la exigencia de presencialidad configuran el escenario laboral inmediato para la plantilla.

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Respuestas rápidas

¿A qué empleados afecta la medida de Skydance?

Afecta a los 53.000 empleados tras la compra de Warner Bros. Discovery.

¿Qué opciones tienen los trabajadores según el ultimátum?

Acudir cinco semanas o días a la oficina de forma presencial o acogerse a planes de indemnización y retiros voluntarios.

¿Qué empresas están involucradas en la operación?

Skydance, Warner Bros. Discovery y Paramount según la cobertura.

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