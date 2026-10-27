Cinco días en la oficina o indemnización: el ultimátum de Skydance a sus 53.000 empleados tras comprar Warner Bros. Discovery
Skydance exige presencialidad total y ofrece indemnizaciones a 53.000 empleados tras adquirir Warner Bros. Discovery.
- Clave informativa: Cinco días en la oficina o indemnización: el ultimátum de Skydance a sus 53.000 empleados tras comprar Warner Bros. Discovery
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El resumen
Los 53.000 empleados de Warner Bros. Discovery se enfrentan a un ultimátum laboral tras la compra por parte de Skydance, según detallan medios como Infobae y Forbes España. La directiva ha ordenado el retorno a la oficina los cinco días de la semana, eliminando el teletrabajo.
Posteriores publicaciones de Quartz y BioBioChile añaden que la compañía ha abierto un proceso de retiros voluntarios e indemnizaciones, además de plantear jubilaciones anticipadas previas a una ronda de despidos. La cobertura de El Debate califica la medida como un conflicto interno y menciona restricciones drásticas al formato remoto. En cuanto a las discrepancias en el tratamiento informativo, algunos medios como El Debate enmarcan la situación como una confrontación directa o guerra en las oficinas, mientras que otras fuentes se centran en la reestructuración corporativa derivada de la fusión entre Paramount y Warner.
Actualmente, el proceso de salidas voluntarias y la exigencia de presencialidad configuran el escenario laboral inmediato para la plantilla.
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Respuestas rápidas
¿A qué empleados afecta la medida de Skydance?
Afecta a los 53.000 empleados tras la compra de Warner Bros. Discovery.
¿Qué opciones tienen los trabajadores según el ultimátum?
Acudir cinco semanas o días a la oficina de forma presencial o acogerse a planes de indemnización y retiros voluntarios.
¿Qué empresas están involucradas en la operación?
Skydance, Warner Bros. Discovery y Paramount según la cobertura.
Cobertura (5)
- Skydance presenta un plan de retiros voluntarios y ordena acudir cinco días a la semana a la oficina Forbes España · hace 4 h
- Guerra en las oficinas de Skydance: prohíbe el teletrabajo mientras abre la puerta a despidos voluntarios El Debate · hace 4 h
- Skydance, la fusión de Paramount y Warner, ofrece jubilación anticipada previo a ronda de despidos BioBioChile · hace 4 h
- Skydance ofrece indemnizaciones voluntarias y requiere una semana de trabajo presencial de 5 días. Quartz · hace 4 h
- Cinco días en la oficina o indemnización: el ultimátum de Skydance a sus 53.000 empleados tras comprar Warner Bros. Discovery Infobae · hace 4 h
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