Cinco días en la oficina o indemnización: el ultimátum de Skydance a sus 53.000 empleados tras comprar Warner Bros. Discovery

Los 53.000 empleados de Warner Bros. Discovery se enfrentan a un ultimátum laboral tras la compra por parte de Skydance, según detallan medios como Infobae y Forbes España. La directiva ha ordenado el retorno a la oficina los cinco días de la semana, eliminando el teletrabajo.

Posteriores publicaciones de Quartz y BioBioChile añaden que la compañía ha abierto un proceso de retiros voluntarios e indemnizaciones, además de plantear jubilaciones anticipadas previas a una ronda de despidos. La cobertura de El Debate califica la medida como un conflicto interno y menciona restricciones drásticas al formato remoto. En cuanto a las discrepancias en el tratamiento informativo, algunos medios como El Debate enmarcan la situación como una confrontación directa o guerra en las oficinas, mientras que otras fuentes se centran en la reestructuración corporativa derivada de la fusión entre Paramount y Warner.

Actualmente, el proceso de salidas voluntarias y la exigencia de presencialidad configuran el escenario laboral inmediato para la plantilla.