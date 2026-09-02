Uber despide 3,300 empleados

Invezz informó que la decisión se tomó en ese momento y señaló el impacto inmediato en la bolsa, con sus acciones registrando alzas tras el anuncio. La medida se presenta como una respuesta a la necesidad de simplificar la estructura corporativa. Elboletín.com precisó que la eliminación incluye un 20 % de los mandos, mientras que El Periódico indicó un recorte del 10 % de la plantilla total.

Revista Merca2.0 planteó la pregunta sobre las posibles repercusiones del despido de personal en el servicio de Uber en México, aunque no se proporcionaron cifras específicas. Otros medios como heraldo.es y Notimérica replicaron la información básica sin añadir datos adicionales. Las cifras distintas generan una ligera disparidad: mientras un medio enfatiza el recorte del 20 % de los mandos, otro centra la atención en un 10 % de reducción de la plantilla completa.

No se ha encontrado una declaración oficial que aclare cuál de los porcentajes refleja la totalidad del plan, lo que mantiene una incertidumbre sobre el alcance exacto de la reestructuración. La cobertura de la prensa local en México sigue pendiente de detalles sobre cómo la reducción de personal podría afectar la disponibilidad de conductores y la experiencia del cliente. La evolución del mercado y la respuesta de los inversores serán monitoreados en los próximos informes corporativos.