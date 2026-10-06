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Paramount compró Warner Bros. Discovery y creó un nuevo gigante de los medios: Skydance

Paramount y Warner Bros. Discovery fusionan sus imperios en una operación de 110,000 millones de dólares para crear el gigante Skydance.

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  • Clave informativa: Paramount compró Warner Bros. Discovery y creó un nuevo gigante de los medios: Skydance
  • Punto central: Paramount y Warner Bros. Discovery fusionan sus imperios en una operación de 110,000 millones de dólares para crear el gigante Skydance.
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Respuestas rápidas

¿Cuál es el valor de la fusión?

La operación se valora en 110,000 millones de dólares.

¿Cómo se llama la nueva entidad creada?

La nueva empresa resultante de la fusión es Skydance.

¿Cuál es la ambición futura de David Ellison para la empresa?

Ellison busca convertir al gigante de Hollywood en una empresa tecnológica.

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Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇩🇪 Aleman3.2 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 6 oct, 16:09 UTC
🇩🇪 Aleman 6 oct, 12:55 UTC · n-tv.de
🇬🇧 Ingles 6 oct, 13:57 UTC · The Hollywood Reporter
🇫🇷 Frances 6 oct, 14:19 UTC · lemonde.fr

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

El resumen

El negocio del entretenimiento se reconfigura con la creación de Skydance, el resultado de la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount.

Esta megafusión, valorada en 110,000 millones de dólares según Telemundo, posiciona a David Ellison como la figura central de un nuevo gigante de Hollywood que busca trascender la producción audiovisual. La operación impacta directamente la estructura de activos mediáticos globales.

Mientras Infobae y France 24 confirman la consolidación de Skydance, surge la incertidumbre sobre el destino operativo de marcas clave como HBO Max y CNN, según cuestiona Yahoo en Español. El siguiente paso estratégico, impulsado por David Ellison, es la transformación de este coloso de los medios en una empresa tecnológica, tal como indica CNN en Español.

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