Paramount compró Warner Bros. Discovery y creó un nuevo gigante de los medios: Skydance

El negocio del entretenimiento se reconfigura con la creación de Skydance, el resultado de la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount.

Esta megafusión, valorada en 110,000 millones de dólares según Telemundo, posiciona a David Ellison como la figura central de un nuevo gigante de Hollywood que busca trascender la producción audiovisual. La operación impacta directamente la estructura de activos mediáticos globales.

Mientras Infobae y France 24 confirman la consolidación de Skydance, surge la incertidumbre sobre el destino operativo de marcas clave como HBO Max y CNN, según cuestiona Yahoo en Español. El siguiente paso estratégico, impulsado por David Ellison, es la transformación de este coloso de los medios en una empresa tecnológica, tal como indica CNN en Español.