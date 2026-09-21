Paramount llega a un acuerdo con California y otros estados para destrabar la compra de Warner Bros.

La transacción había generado objeciones legales por parte de fiscales generales estatales, quienes mantenían una demanda activa relacionada con la operación corporativa. Posteriormente, de acuerdo con una fuente citada por AP y difundida por San Antonio Express-News, las fiscalías estatales acordaron resolver la demanda interpuesta contra la fusión.

Este entendimiento busca despejar los obstáculos judiciales que impedían el avance de la adquisición entre ambas compañías de entretenimiento y medios. Actualmente, la situación se encamina a destrabar el proceso de compra gracias a este convenio con los estados involucrados.

La cobertura periodística no especifica los términos exactos del arreglo ni la fecha definitiva en que se completará la transacción corporativa.