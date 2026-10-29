Kim Kardashian y Naomi Watts revelan qué esperar de "Todo Vale": "Las amistades serán puestas a prueba"
Kim Kardashian y Naomi Watts llegan a la Ciudad de México para presentar 'Todo Vale', un proyecto que pone a prueba las amistades.
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Respuestas rápidas
¿Quiénes visitaron la Ciudad de México según los reportes?
Kim Kardashian, Naomi Watts y Sarah Paulson figuran entre el elenco que acudió a la capital mexicana.
¿Qué proyecto están promocionando en México?
Las coberturas señalan la promoción de 'Todo Vale', un proyecto donde las amistades serán puestas a prueba.
¿Qué detalles adicionales surgieron durante la visita?
Los medios registraron elecciones de vestuario de Schiaparelli y menciones sobre una palabra favorita en español.
El resumen
Nueve artículos sitúan a Kim Kardashian y Naomi Watts en la Ciudad de México con motivo de la promoción de 'Todo Vale'. La visita incluye revelaciones específicas sobre lo que el público puede esperar de la obra o proyecto, destacando que las relaciones y amistades enfrentarán situaciones límite.
Paralelamente, la cobertura de 20Minutos registró la elección de vestuario de Kim Kardashian con prendas de Schiaparelli durante su estancia en la capital del país. Los reportes detallan la participación de un elenco que incluye a Sarah Paulson junto a Kardashian y Watts.
Asimismo, notas de Contramuro y Soy Carmín mencionan aspectos específicos de su paso por la Ciudad de México, como la interacción con el idioma español y los motivos centrales de su llegada. Los siguientes pasos de la promoción y el desarrollo de 'Todo Vale' dependerán de las agendas de las figuras involucradas y de los comunicados oficiales del elenco y la producción sobre el proyecto.
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Cobertura (9)
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