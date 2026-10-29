TiempoAntena Inteligencia de tendencias informativas en vivo
▲ En su punto Entretenimiento

Kim Kardashian y Naomi Watts revelan qué esperar de "Todo Vale": "Las amistades serán puestas a prueba"

Kim Kardashian y Naomi Watts llegan a la Ciudad de México para presentar 'Todo Vale', un proyecto que pone a prueba las amistades.

9fuentes
9artículos
16velocidad
+2118%desde la primera detección
hace 11 hprimera detección
Texto:
⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Entretenimiento · En su punto
  • Clave informativa: Kim Kardashian y Naomi Watts revelan qué esperar de "Todo Vale": "Las amistades serán puestas a prueba"
  • Punto central: Kim Kardashian y Naomi Watts llegan a la Ciudad de México para presentar 'Todo Vale', un proyecto que pone a prueba las amistades.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 16 calculada a partir de 9 fuentes informativas y 9 artículos verificados.
Índice de Velocidad: 16 pts Monitoreado a través de 9 fuentes independientes. Compara su aceleración en el radar general.
Abrir Radar en Directo →

Respuestas rápidas

¿Quiénes visitaron la Ciudad de México según los reportes?

Kim Kardashian, Naomi Watts y Sarah Paulson figuran entre el elenco que acudió a la capital mexicana.

¿Qué proyecto están promocionando en México?

Las coberturas señalan la promoción de 'Todo Vale', un proyecto donde las amistades serán puestas a prueba.

¿Qué detalles adicionales surgieron durante la visita?

Los medios registraron elecciones de vestuario de Schiaparelli y menciones sobre una palabra favorita en español.

El resumen

Nueve artículos sitúan a Kim Kardashian y Naomi Watts en la Ciudad de México con motivo de la promoción de &#039;Todo Vale&#039;. La visita incluye revelaciones específicas sobre lo que el público puede esperar de la obra o proyecto, destacando que las relaciones y amistades enfrentarán situaciones límite.

Paralelamente, la cobertura de 20Minutos registró la elección de vestuario de Kim Kardashian con prendas de Schiaparelli durante su estancia en la capital del país. Los reportes detallan la participación de un elenco que incluye a Sarah Paulson junto a Kardashian y Watts.

Asimismo, notas de Contramuro y Soy Carmín mencionan aspectos específicos de su paso por la Ciudad de México, como la interacción con el idioma español y los motivos centrales de su llegada. Los siguientes pasos de la promoción y el desarrollo de &#039;Todo Vale&#039; dependerán de las agendas de las figuras involucradas y de los comunicados oficiales del elenco y la producción sobre el proyecto.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (86% respaldado) Actualizado hace 1 h.

Cobertura (9)

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

📊 PULSO DE LA TENDENCIA

¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?

Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.

Haz clic en cualquier opción para registrar tu evaluación. 810+ respuestas verificadas

Temas

Kim Kardashian Naomi Watts Todo Vale CDMX Sarah Paulson

Tendencias relacionadas

\n \n \n \n \n \n \n