Kim Kardashian y Naomi Watts revelan qué esperar de "Todo Vale": "Las amistades serán puestas a prueba"

Nueve artículos sitúan a Kim Kardashian y Naomi Watts en la Ciudad de México con motivo de la promoción de 'Todo Vale'. La visita incluye revelaciones específicas sobre lo que el público puede esperar de la obra o proyecto, destacando que las relaciones y amistades enfrentarán situaciones límite.

Paralelamente, la cobertura de 20Minutos registró la elección de vestuario de Kim Kardashian con prendas de Schiaparelli durante su estancia en la capital del país. Los reportes detallan la participación de un elenco que incluye a Sarah Paulson junto a Kardashian y Watts.

Asimismo, notas de Contramuro y Soy Carmín mencionan aspectos específicos de su paso por la Ciudad de México, como la interacción con el idioma español y los motivos centrales de su llegada. Los siguientes pasos de la promoción y el desarrollo de 'Todo Vale' dependerán de las agendas de las figuras involucradas y de los comunicados oficiales del elenco y la producción sobre el proyecto.