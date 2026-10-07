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Kim Kardashian admite que cinco niñeras la ayudan a cuidar a sus cuatro hijos

Kim Kardashian genera debate público al revelar que cuenta con cinco niñeras para el cuidado de sus cuatro hijos.

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Respuestas rápidas

¿Cuántas niñeras tiene Kim Kardashian?

Kim Kardashian ha admitido que cuenta con cinco niñeras.

¿Cuántos hijos tiene la empresaria?

Tiene cuatro hijos.

¿Cómo define Kim Kardashian su nivel de exigencia como madre?

Se define como una madre con un nivel intermedio de exigencia.

El resumen

Cinco niñeras son las personas que Kim Kardashian ha admitido que necesita para ayudarla en la crianza de sus cuatro hijos. Esta revelación ha sido difundida por medios como Infobae, El Mundo y Quién, centrando la atención en la logística familiar de la celebridad.

La empresaria ha calificado su propio estilo de crianza describiéndose como una madre con un &quot;nivel intermedio de exigencia&quot;. Esta declaración, recogida por LOS40, añade un matiz personal a la estructura de apoyo que mantiene en su hogar.

La noticia ha provocado que estalle un debate público, según indica Qué.es, sobre los estándares de cuidado infantil y la dinámica familiar en contextos de alta capacidad económica.

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