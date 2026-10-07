Kim Kardashian admite que cinco niñeras la ayudan a cuidar a sus cuatro hijos

Cinco niñeras son las personas que Kim Kardashian ha admitido que necesita para ayudarla en la crianza de sus cuatro hijos. Esta revelación ha sido difundida por medios como Infobae, El Mundo y Quién, centrando la atención en la logística familiar de la celebridad.

La empresaria ha calificado su propio estilo de crianza describiéndose como una madre con un "nivel intermedio de exigencia". Esta declaración, recogida por LOS40, añade un matiz personal a la estructura de apoyo que mantiene en su hogar.

La noticia ha provocado que estalle un debate público, según indica Qué.es, sobre los estándares de cuidado infantil y la dinámica familiar en contextos de alta capacidad económica.