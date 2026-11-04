Dramático jonrón de Laureano eleva a nueve racha ganadora del Escogido

La jornada del béisbol invernal dominicano registró una nueva victoria de los Leones del Escogido, quienes superaron a los Toros del Este para consolidar una racha de nueve partidos ganados de manera sucesiva. El punto de giro del encuentro provino de un cuadrangular conectado por Laureano, quien explicó tras el partido que su enfoque consistió en permitir que la pelota llegara a su posición en lugar de ir a buscarla.

Medios como El Caribe, Listín Diario, Hoy Digital, CDN Deportes, Diario Libre y AlMomento.net registraron los resultados de la fecha, que también incluyeron los triunfos de las Águilas Cibaeñas frente a los Tigres del Licey con pizarra de 8-3 en el Estadio Cibao, además de las victorias de las Estrellas. Los reportes disponibles no detallan los próximos encuentros ni las modificaciones específicas que esta victoria genera en la tabla de posiciones del torneo, aspectos que la cobertura no especifica.