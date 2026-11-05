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De la Corte en Indiana a la FGR: el historial de acusaciones y escándalos legales de Vadhir Derbez

Vadhir Derbez enfrenta una nueva denuncia por supuesto abuso sexual que llevará el caso ante la Fiscalía General de la República.

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  • Clave informativa: De la Corte en Indiana a la FGR: el historial de acusaciones y escándalos legales de Vadhir Derbez
  • Punto central: Vadhir Derbez enfrenta una nueva denuncia por supuesto abuso sexual que llevará el caso ante la Fiscalía General de la República.
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El resumen

El proceso legal contra Vadhir Derbez ha tomado un nuevo rumbo, ya que los abogados de la joven denunciante acudirán a la Fiscalía General de la República (FGR). Este movimiento busca que se esclarezcan los hechos relacionados con una denuncia por supuesto abuso sexual.

La situación ha escalado hasta el punto en que la representación legal solicita una cita con Ernestina Godoy. Según Infobae, este evento se suma a un historial que incluye antecedentes en una corte de Indiana, vinculando los escándalos legales actuales con procesos previos.

La información disponible no especifica los detalles técnicos de la denuncia ni el estado actual de las investigaciones en Indiana. No hay claridad sobre la respuesta oficial de Derbez ante estas acusaciones específicas.

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Respuestas rápidas

¿Qué instancia legal intervendrá ahora en el caso de Vadhir Derbez?

Los abogados de la parte denunciante acudirán a la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Cuál es el motivo de la denuncia actual?

Se trata de una denuncia por supuesto abuso sexual.

¿Quién es la funcionaria con la que buscan reunirse los abogados?

Los abogados han solicitado una cita con Ernestina Godoy.

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