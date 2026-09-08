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Hallan en bodega de Farías armas y documentos clasificados

Descubren armas y documentos clasificados en la bodega de los Farías, evidenciando una presunta red de huachicol con apoyo militar

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El resumen

La Fiscalía General de la República confirmó que en una bodega de la familia Farías, situada en la zona de Laguna, se hallaron armas y documentos de seguridad nacional. El hallazgo, publicado por El Financiero y El Universal, marca una ampliación significativa de la investigación contra los hermanos Farías, conocidos por su participación en redes de huachicol fiscal. Este descubrimiento surge después de años de sospechas sobre su vínculo con el contrabando de combustible.

Las revelaciones llevaron a la FGR a acusar a los hermanos Farías de manipular nombramientos en aduanas y en la Marina para sustentar la red de huachicol, según Sin Embargo y Aristegui Noticias. Infobae señaló la participación de un exmilitar en la trama, indicando que la influencia interna del sector armado se extendía más allá del contrabando de combustible. Las denuncias incluyen la supuesta rotación de funcionarios que facilitaban la entrada de combustible sin los debidos controles.

Hasta el momento, la Fiscalía mantiene la investigación abierta y ha pedido que se revisen los procesos de nombramiento en la Marina, defendiendo su integridad institucional. Las autoridades también están analizando la posible vinculación de otros empresarios del ramo del combustible con los documentos encontrados.

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Cobertura (12)

Respuestas rápidas

¿Qué se encontró en la bodega de los Farías?

Se hallaron armas, documentos de seguridad nacional y papeles aduaneros que muestran maniobras para el contrabando de gasolina.

¿Qué acusaciones se han hecho contra los hermanos Farías?

La FGR los señala por manipular nombramientos en aduanas y la Marina para facilitar una red de huachicol fiscal, y menciona la participación de un exmilitar en la trama.

¿Cuál es la situación actual de la investigación?

La Fiscalía mantiene el caso abierto, solicita revisar los procesos de nombramiento en la Marina y no ha anunciado arrestos; sigue analizando la evidencia recopilada.

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Farías FGR huachicol armas documentos clasificados México

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