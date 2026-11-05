Diego Ramos, tras su eliminación de MasterChef: por qué no “encajó” en el reality y su decepción con uno de los jurados

La audiencia de MasterChef Celebrity se enfrenta a la ausencia de Diego Ramos, quien se convirtió en el quinto eliminado del certamen el pasado martes 3 de noviembre. Su partida ocurrió en una gala marcada por la emoción y los recuerdos, donde la noche de ñoquis sirvió de marco para una despedida que conmovió a los presentes.

La sorpresa radica en que Ramos no logró adaptarse a la dinámica del programa. Según La Nación, el actor explicó por qué no "encajó" en el formato del reality y manifestó su decepción respecto a uno de los integrantes del jurado.

El impacto de su salida se reflejó rápidamente en las redes sociales, donde La 100 señala que estallaron los memes sobre su partida. Mientras tanto, Ramos ha aprovechado su salida para comentar sobre las tensiones internas, mencionando que Wanda Nara tiene una rivalidad particular con otro participante.